Mặt bằng từng mang biển hiệu Bơ Bán Bò trên đường Lê Văn Việt (TP.HCM) vừa xuất hiện trong một tin rao cho thuê với giá 220 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 24/11, một bài đăng trong hội nhóm cho thuê mặt bằng rao cho thuê căn nhà hai mặt tiền trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ảnh đi kèm là mặt tiền nhà hàng Bơ Bán Bò, thương hiệu từng gắn với streamer Xemesis và vợ cũ Xoài Non.

Theo bài đăng, mặt bằng rộng 16m x 36m, khoảng 576m², kết cấu nhà cấp 4 thông suốt. Giá thuê 220 triệu đồng/tháng, ưu tiên hợp đồng dài hạn. Người đăng giới thiệu mặt bằng phù hợp làm showroom, siêu thị mini, quán cà phê hoặc nhà hàng.

Ảnh chụp màn hình

Bơ Bán Bò từng là dự án kinh doanh được chú ý của Xemesis. Tên quán ghép từ "Bơ", biệt danh ở nhà của nam streamer, với món chủ lực là bò nướng. Thời gian đầu, nhiều chi nhánh của quán thường xuyên kín bàn.

Bơ Bán Bò từng là dự án kinh doanh được chú ý của Xemesis và Xoài Non

Đầu tháng 2/2024, Xemesis và Xoài Non cùng thông báo trên trang cá nhân rằng hai người không còn liên quan đến Bơ Bán Bò. Trong một bình luận khi đó, anh trai Xemesis cho biết vợ chồng nam streamer đã để lại 40% cổ phần mà không nhận lại tiền.

Xoài Non đăng bài bài viết xác nhận thông tin ngừng liên quan và hợp tác với Bơ Bán Bò

Khi kiểm tra ngày 27/11, fanpage của Bơ Bán Bò không còn hiển thị trên mạng xã hội, địa điểm cũng không còn xuất hiện trên Google Maps. Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng hoạt động của thương hiệu.