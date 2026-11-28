Phương Oanh giảm 4 kg để trình diễn trên sàn runway.

Tối 27/11, Phương Oanh bất ngờ trở lại sàn runway khi đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đã gần 10 năm kể từ lần cuối cô trình diễn catwalk.

Trên nền nhạc sôi động, Phương Oanh xuất hiện đầy ấn tượng trong thiết kế bodysuit lưới xuyên thấu màu nude, ôm sát cơ thể, kết hợp áo choàng đỏ rực dài quét sàn. Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần vai phủ lông vũ nổi bật cùng những chi tiết đính kết bắt sáng. Nữ diễn viên búi tóc cao, trang điểm sắc sảo, giữ biểu cảm lạnh lùng và liên tục sải bước trên đường băng.

Phương Oanh làm vedette trong show diễn thời trang (Clip: Đi Đu Show Đi)

Phương Oanh cho thấy sự tự tin, thần thái cuốn hút trước ánh đèn sân khấu. Dù không hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò người mẫu suốt nhiều năm, cô vẫn làm chủ được những bước đi, tạo dáng và hoàn thành màn trình diễn kết màn. Vóc dáng thon gọn, đường cong nổi bật trong bộ trang phục táo bạo cũng là yếu tố khiến màn tái xuất của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen.

Sau show diễn, Phương Oanh đăng tải loạt hình ảnh hậu trường cùng những chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này. Nữ diễn viên cho biết: "Cũng rất lâu lâu rồi Oanh mới sải bước trên sàn runway, lại không được tập sân khấu vì 'bí mật - bật mí' của anh Lê Minh Ngọc nên thật sự bỡ ngỡ và có chút hoang mang, nhất là khi thấy sân khấu có bậc thang. Đến khi đèn xuống, nhạc lên, Oanh bước ra với duy nhất 1 suy nghĩ: 'Phải walk thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm'. Cảm ơn my team vì đã đồng hành, yêu thương, thấu hiểu!".

Phương Oanh giảm 4 kg để chuẩn bị cho sự trở lại trên sàn runway

Thời gian gần đây, Phương Oanh có nhịp sống khá bận rộn nhưng chủ yếu xoay quanh gia đình và công việc kinh doanh. Sau khi hoàn thành bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vào năm 2025, nữ diễn viên chưa công bố dự án phim truyền hình mới. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc hai con Jimmy và Jenny, đồng thời duy trì các hoạt động kinh doanh, sản xuất nội dung trên mạng xã hội và nhận lời tham gia một số dự án thời trang.

Trong những chia sẻ gần đây, Phương Oanh tiết lộ một ngày của cô thường bắt đầu từ 6h30 sáng với việc đưa hai con đến trường. Sau đó, nữ diễn viên giải quyết công việc, gặp gỡ đối tác và thực hiện các kế hoạch nội dung. Khi trở về nhà, cô lại dành thời gian cho căn bếp và hai nhóc tỳ. Cặp song sinh hiện đã lớn hơn, bắt đầu đi học, khám phá thế giới xung quanh và có những sở thích riêng.

Nói về giai đoạn hiện tại của bản thân, Phương Oanh tâm sự: "Oanh nghĩ, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng. Oanh vẫn thích được làm việc, nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình".

Khán giả chờ đợi Phương Oanh sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ

Ảnh: FBNV