Điều thú vị là ban đầu Sara tới thử vai Anya Butler (sau này thuộc về Kristina Bogic). Tuy nhiên, đạo diễn tuyển vai Jennifer Venditti nhận ra Sara hợp với Elise hơn. Bà đã gọi điện cho nữ diễn viên và chia sẻ suy nghĩ của mình về hướng phát triển nhân vật, đồng thời đưa ra một vài gợi ý diễn xuất và mời cô quay lại thử vai. Sau đó, Sara Boustany nhận ra bản thân yêu thích sự "điên ngầm" của Elise hơn: "Tôi chính là Elise, một trăm phần trăm".