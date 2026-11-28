Từ thời trang, điện ảnh đến danh sách nhân vật có sức ảnh hưởng, Tỉnh Bách Nhiên liên tiếp ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Tỉnh Bách Nhiên còn xuất hiện trong những bảng xếp hạng và danh sách ghi nhận uy tín ở nhiều lĩnh vực. Từ danh hiệu thời trang của Vogue, bảng bình chọn nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Thái Lan đến những thành tích quốc tế của phim Đầu xuân tươi sáng, sức hút của nam diễn viên đang vượt ra ngoài thị trường giải trí Trung Quốc.

Mới đây, Tỉnh Bách Nhiên được ghi tên trong danh sách “Người dẫn đầu có Thành tựu Xuất sắc U40 khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Việc xuất hiện trong những danh sách có phạm vi khu vực cho thấy tên tuổi nam diễn viên đang được ghi nhận ở một không gian rộng hơn thị trường nội địa Trung Quốc.

Nam diễn viên còn được bình chọn vào danh sách 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng năm 2026 của tạp chí HOWE, Thái Lan. Danh sách này ghi nhận những gương mặt tạo được dấu ấn và sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giải trí.

Sự kết hợp ăn ý của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên giúp cả hai tỏa sáng năm 2026. (Ảnh chụp màn hình)

Ở lĩnh vực diễn xuất, Đầu xuân tươi sáng tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Tỉnh Bách Nhiên. Bộ phim vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, đồng thời xuất hiện tại bảng xếp hạng ở 38 quốc gia. Đây là thứ hạng cao nhất mà một bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục từng đạt được trên bảng xếp hạng này. Tác phẩm cũng được ghi nhận có lượng người xem trung bình mỗi tập vượt 50 triệu lượt theo dữ liệu Vân Hợp, đồng thời được chứng nhận là phim Hoa ngữ có lượng người xem Netflix cao nhất năm 2026.

Một thành tích khác là Đầu xuân tươi sáng giữ vị trí dẫn đầu về số tuần góp mặt trong Top 10, với bốn tuần liên tiếp. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của bộ phim trên nền tảng quốc tế, đồng thời đưa tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên đến gần hơn với khán giả ở nhiều thị trường.

Bên cạnh đó, vai diễn Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên trong phim cùng nhân vật Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thể hiện cũng góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Cặp đôi nước ngoài xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Seoul lần thứ 14. Cùng tranh đề cử với cặp đôi của Đầu xuân tươi sáng là hai cặp đôi đến từ các bộ phim Trung Quốc khác: Trương Lăng Hách – Điền Hi Vi (Trục ngọc) và Ngu Thư Hân – Hà Dữ (Song quỹ).

Đây là hạng mục dành cho các cặp đôi nhân vật trong tác phẩm, không phải sự ghi nhận về mối quan hệ ngoài đời của diễn viên. Dù vậy, việc một câu chuyện tình trên màn ảnh được đưa vào danh sách đề cử ở sân chơi quốc tế vẫn là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim và những người thể hiện nhân vật.

Tỉnh Bách Nhiên yêu thích thời trang và luôn chăm chút ngoại hình trên phim lẫn ngoài đời. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, Tỉnh Bách Nhiên còn có mặt ở hạng mục “Sao nam mặc trang phục thường ngày đẹp nhất năm 2026” trong bảng xếp hạng Trang phục đẹp nhất năm 2026 của tạp chí thời trang Vogue. Đây là sự ghi nhận dành cho phong cách đời thường của nam diễn viên, cho thấy sức hút không chỉ đến từ hình ảnh trên màn ảnh mà còn từ gu thẩm mỹ cá nhân.

Nhìn vào các dấu mốc trong năm 2026, có thể thấy hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên không chỉ giới hạn trong thị trường Trung Quốc, mà đã mở rộng sang các diễn đàn khu vực và quốc tế. Từ phong cách cá nhân đến vai diễn trên màn ảnh, diễn viên sinh năm 1989 đang cho thấy sức hút đa diện của một nghệ sĩ giải trí: có dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, được ghi nhận về tầm ảnh hưởng và sở hữu tác phẩm tạo được sự chú ý trên thị trường quốc tế.