Màn đọ sắc của Chi Pu và các mỹ nhân Cbiz ở Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Tối 28/11, Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ dàn sao đình đám trong khu vực châu Á như Trương Bá Chi, Bạch Lộc, Dương Tử, Mạnh Tử Nghĩa, Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai, Sehun, Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie.... Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt. Trên thảm đen, Chi Pu xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon cùng bờ vai trần thanh thoát.

Không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ, Chi Pu còn gây sốt với loạt khoảnh khắc đọ sắc cùng dàn mỹ nhân đình đám tại hậu trường sự kiện. Đặc biệt, khung hình chung giữa nữ ca sĩ Việt Nam với hai tiểu hoa hàng đầu lứa 90 của Cbiz là Bạch Lộc và Dương Tử nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Đứng cạnh những bóng hồng tuyệt sắc của xứ tỷ dân, Chi Pu vẫn vô cùng nổi bật, tạo nên màn đọ sắc bất phân thắng bại.

Chi Pu tỏa sáng rực rỡ tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo. Ảnh: Sina.

Trong những khoảnh khắc tại hậu trường được chia sẻ, Chi Pu xuất hiện với diện mạo cuốn hút, thần thái rạng rỡ và nụ cười ngọt ngào. Khi đứng cạnh Bạch Lộc hay Dương Tử, nữ ca sĩ Việt Nam vẫn tỏa ra sức hút riêng và ghi điểm nhờ dáng người cao ráo mảnh mai, gương mặt hài hòa, khí chất kiều diễu, làn da trắng phát sáng cùng phong cách quyến rũ, hiện đại. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác biệt, song Chi Pu không hề bị lu mờ trước hai ngôi sao đình đám Cbiz. Thậm chí, màn đọ sắc này còn chứng minh đẳng cấp nhan sắc, khiến nhiều khán giả phải trầm trồ trước visual tuyệt mỹ của giọng ca Đóa Hoa Hồng.

Chi Pu và Bạch Lộc gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện chung một khung hình. Cả hai đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ, vóc dáng mình hạc xương mai cao ráo quyến rũ. Ảnh: FB.

Trong bức ảnh chụp cùng Dương Tử, Chi Pu khoe vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm. Trong khi Dương Tử lại ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính và thanh lịch. Hai mỹ nhân với hai phong cách đối lập đã tạo nên khung hình đọ sắc vô cùng mãn nhãn. Ảnh: FB.

Đứng chung khung hình với hai mỹ nhân đình đám Cbiz, Chi Pu cho thấy danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" mà báo Trung dành cho cô không hề quá lời. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp ngày càng hoàn thiện cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Từ những sự kiện trong nước đến các sân khấu quốc tế, Chi Pu luôn biết cách tạo dấu ấn bằng diện mạo nổi bật và thần thái tự tin. Ngoài Bạch Lộc - Dương Tử, Chi Pu còn dịp tái ngộ "ma nữ" Mai Davika và Chị Đẹp Hứa Tĩnh Vận - người từng thi chung Đạp Gió bản Trung 2023 với cô - tại sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc).

Chi Pu và Mai Davika tay bắt mặt mừng khi hội ngộ tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây không phải lần đầu hai mỹ nhân Việt - Thái gặp gỡ, bởi trước đó, họ từng nhiều lần chạm mặt tại các sự kiện giải trí quốc tế khác. Ảnh: Sina.

Nữ ca sĩ Việt Nam cũng có dịp gặp lại Chị Đẹp Hứa Tĩnh Vận - người tham gia Đạp Gió bản Trung cùng mùa với cô. Ảnh: Weibo.

Không chỉ gây chú ý với nhan sắc, Chi Pu còn có một buổi tối đáng nhớ khi được vinh danh ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm). Trương Bá Chi chính là người trao giải cho Chi Pu. Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu được xướng tên tại một sự kiện do Weibo tổ chức. Trước đó, vào tối 1/8, nữ ca sĩ từng tham dự Weibo Gala 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Khi ấy, Chi Pu cũng là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt, xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế dạ hội màu hồng pastel lấy cảm hứng từ hoa sen.

Chi Pu được xướng tên ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm), cùng Lý Hạo ở sự kiện. Ảnh: Sina.

Chi Pu và Trương Bá Chi chung khung hình, tạo nên màn đọ sắc. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo