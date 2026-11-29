Sau sinh nhật, Song Hye Kyo cũng sẽ bước vào guồng quay bận rộn quảng bá phim mới Tantara.

Mới đây, Song Hye Kyo đã "xả" loạt ảnh từ tuần sinh nhật tuổi 45 của mình. Nữ diễn viên lần lượt đón sinh nhật bên mẹ, bạn thân, đoàn làm phim, với số lượng bánh sinh nhật lên đến 7. Đại minh tinh xứ Hàn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã mừng sinh nhật cô.

Trong những bức ảnh, có thể thấy nữ diễn viên toát lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Trên phim trường, cô được ekip đội vương miện, đeo sash, chuẩn bị cả chùm bóng bay lớn đúng chất "birthday queen". Ở những khung hình bên mẹ và bạn thân, Song Hye Kyo ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ vẫn tỏa sáng rạng rỡ. Nhìn những khung hình này, người hâm mộ cảm thấy lòng bình yên theo, đồng thời thêm kỳ vọng vào tuổi mới rực rỡ của Song Hye Kyo.

Chiếc bánh sinh nhật đặc biệt nhất của Song Hye Kyo do mẹ làm. Ảnh: Instagram

Những người bạn thân nhất của Song Hye Kyo là nhà tạo mẫu tóc Joo Hyung Sun, bạn cấp 3, Lee Jin (Fin.K.L) đã chuẩn bị cho cô tận 2 chiếc bánh. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo trước chiếc bánh pavlova đầy hoa quả tươi. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên tiếp tục đón sinh nhật trên trường quay. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo được ekip đội vương miện, đeo sash, chuẩn bị cả chùm bóng bay lớn đúng chất "birthday queen". Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô vui vẻ tạo dáng với chùm bóng bay. Ảnh: Instagram

Dòng chữ trên bóng là "Chúc mừng sinh nhật công chúa Hye Kyo". Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ khi đón tuổi mới bên người thân, bạn bè. Ảnh: Instagram

Không thể thiếu chú cún cưng Ruby. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cận cảnh những chiếc bánh sinh nhật khác của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc đỉnh cao, khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Cô từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki. Ảnh: X

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 - cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.

Tính đến năm 2026, sau những sóng gió tình trường và những lời đồn thổi về nhân cách, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và các hoạt động thời trang cao cấp. Cô vẫn là một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá", là minh chứng cho sức mạnh của sự im lặng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo vững vàng địa vị sao hạng S sau 3 thập kỷ vào nghề. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram