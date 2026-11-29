Cuộc hôn nhân của cựu thành viên BIGBANG tai tiếng gây ra nhiều bàn tán trên mạng xã hội.

Gần đây, các bài đăng có tiêu đề "Lộ diện vợ Seungri" bắt đầu xuất hiện trên nhiều cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc. Các bức ảnh cho thấy một người phụ nữ đứng trước gương phòng tắm, để lộ bụng bầu lớn, tay cầm ảnh siêu âm. Hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông đang chụp ảnh cũng có thể được nhìn thấy phía sau cô.

Các bài đăng khẳng định người phụ nữ trong ảnh là vợ đang mang thai của Seungri. Tuy nhiên, cả nguồn gốc của những bức ảnh lẫn danh tính của người phụ nữ đều chưa được xác minh, khiến cho việc chúng có thực sự là Seungri và vợ cựu thành viên BIGBANG hay không vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, trên mạng xã hội X lan truyền thông tin vợ Seungri vốn là 1 hot girl mạng khá nổi tiếng, sinh năm 2006. Như vậy, khoảng cách tuổi tác của cặp đôi lên đến 16 tuổi. Dù đây cũng là thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng nhưng đã có nhiều ý kiến chỉ trích cựu thành viên BIGBANG "dụ dỗ trẻ em".

Hình ảnh được cho là người vợ 20 tuổi của Seungri. Ảnh: Instagram

Mới tối ngày 18/11, Seungri bị bắt gặp xuất hiện ở sảnh nhập cảnh sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, cùng người vợ hợp pháp ở độ tuổi 20. Đây là lần đầu tiên họ công khai sánh bước bên nhau kể từ khi công khai chuyện kết hôn và có con.

Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục kín mít gồm mũ len, áo hoodie, đeo khẩu trang, tay đẩy 2 chiếc vali lớn. Đi phía sau Seungri là vợ anh có vóc dáng cao ráo, tóc dài thước tha. Cô để lộ bụng bầu đã lớn, đi đứng hết sức cẩn thận. Khi nhìn thấy ống kính máy quay, bà xã của nam ca sĩ đã dùng áo khoác che mặt. Seungri cũng liên tục đi phía trước và có động thái ngăn máy quay tiếp cận vợ mình.

Ảnh: Herald Muse

Seungri và vợ bị bắt gặp xuất hiện ở sảnh nhập cảnh sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 18/11. Ảnh: Herald Muse

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Seungri kết hôn và sắp lên chức cha vào tháng Giêng năm sau. Đến sáng 28/10, Seungri lên tiếng xác nhận tin anh lấy vợ, có con là sự thật. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Ilgan Sports, Seungri cho biết anh và bạn gái đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Họ vừa chuyển đến căn nhà mới ở Gangnam-gu, Seoul (Hàn Quốc) và đang chờ đợi ngày con đầu lòng là 1 bé trai chào đời. Tuy nhiên, Seungri bác bỏ thông tin anh và vợ cưới chạy bầu, đồng thời khẳng định mình không có kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai gần.

Ảnh: Starnews

Khi nhìn thấy ống kính máy quay, bà xã của nam ca sĩ đã dùng áo khoác che mặt. Ảnh: Herald Muse

Seungri sinh năm 1990, từng thành viên của nhóm BIGBANG, sao hạng A của giới giải trí Hàn. Tuy nhiên, nam ca sĩ này đã bít cửa trở lại Kbiz sau hàng loạt bê bối rúng động. Seungri được xác định nhân vật cộm cán trong vụ bê bối rúng động châu Á tại quán bar Burning Sun năm 2019. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt.

Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023.

Gần đây, Seungri lại tiếp tục bị kiện vì cáo buộc hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi tại một nhà hàng. Luật sư Yoon Jae Bin - đại diện pháp lý của Seungri - đã tuyên bố rằng "đúng là thân chủ của ông đã cầm lấy một chai soju nhưng không có hành động vung tay đánh đối phương", đồng thời cho biết Seungri sẽ tích cực hợp tác trong các cuộc điều tra sắp tới của phía cảnh sát.

Seungri là 1 trong những nam nghệ sĩ tai tiếng nhất lịch sử làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom