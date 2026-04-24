Ăn trứng mỗi ngày có làm tăng mỡ máu? Bác sĩ nói rõ sự thật nhiều người hiểu sai

Liên quan tới thắc mắc này, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng cần nhìn nhận một cách đầy đủ và cá thể hóa, thay vì áp dụng một khuyến cáo cứng nhắc cho tất cả mọi người.

Không phải cứ ăn trứng là tăng cholesterol

Theo phân tích của bác sĩ CKII Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một quả trứng gà trung bình chứa khoảng 200–300mg cholesterol. Trong khi đó, nhu cầu cholesterol khuyến nghị mỗi ngày thường dưới 200mg đối với người bình thường. Chính vì vậy, quan điểm “chỉ nên ăn 1 quả trứng/ngày” được đưa ra như một khuyến nghị chung cho số đông (người sức khỏe bình thường, không bị mỡ máu).

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cứ ăn trứng là sẽ làm tăng mỡ máu. Lý do là trong lòng đỏ trứng còn chứa lecithin – một chất có khả năng điều hòa chuyển hóa cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, cách cơ thể hấp thu và sử dụng cholesterol còn phụ thuộc rất lớn vào mức độ vận động và thể trạng mỗi người.

Theo bác sĩ Ngọc Mai, trên thực tế, có những người hoạt động thể lực cao, ăn 2–3 quả trứng mỗi ngày (thậm chí nhiều hơn) nhưng chỉ số mỡ máu vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Ngược lại, có người gầy, ăn rất ít trứng nhưng cholesterol máu vẫn cao.

Ăn trứng mỗi ngày.

Mỡ máu không chỉ đến từ thực phẩm

Một điểm quan trọng thường bị bỏ qua là cholesterol trong máu không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn, mà còn liên quan chặt chẽ đến quá trình chuyển hóa nội sinh của cơ thể. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò đáng kể trong nguy cơ rối loạn mỡ máu, bác sĩ Ngọc Mai thông tin.

Điều này lý giải vì sao không thể đưa ra một con số “chuẩn” về lượng trứng nên ăn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Việc khuyến nghị cần dựa trên nhiều yếu tố như: tình trạng sức khỏe, mức độ vận động, tiền sử gia đình, cũng như các bệnh lý nền đi kèm.

Bác sĩ Ngọc Mai cho biết, với những người đã có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh lý tim mạch, chế độ ăn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo khuyến nghị của chuyên gia, nhóm đối tượng này nên duy trì lượng trứng ở mức khoảng 4–5 quả/tuần.

Bên cạnh đó, cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Trứng luộc được ưu tiên hơn so với trứng chiên. Bởi khi chiên, việc sử dụng thêm dầu mỡ có thể làm tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể, từ đó ảnh hưởng không tốt đến lipid máu.

Đừng cực đoan

Trứng vẫn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Việc loại bỏ hoàn toàn trứng khỏi khẩu phần ăn vì lo ngại cholesterol là không cần thiết, thậm chí có thể khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng.

“Điều quan trọng là ăn trứng một cách hợp lý, cân đối với tổng thể chế độ ăn và lối sống. Với người khỏe mạnh, có thể duy trì 1 quả trứng/ngày nếu kết hợp vận động đều đặn. Với người có bệnh lý, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ phù hợp”, bác sĩ Ngọc Mai cho hay.

Không có một công thức chung cho tất cả. Trứng không phải “thủ phạm” duy nhất gây mỡ máu, và cũng không nên bị “oan” khi bị loại bỏ khỏi bữa ăn. Điều cốt lõi nằm ở sự hiểu đúng về dinh dưỡng, lắng nghe cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh. Ăn trứng nếu đúng cách vẫn là một lựa chọn tốt cho sức khỏe.