Hải Phòng: 1 phụ nữ 35 tuổi bị tróc da như "cua lột" vì thói quen dùng thuốc cực kỳ phổ biến

Một người phụ nữ 35 tuổi tại Hải Phòng vừa phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng khi toàn bộ bề mặt da trên cơ thể bị bong tróc, tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân chỉ vì một sai lầm phổ biến: tự làm bác sĩ cho chính mình. Sự việc bắt đầu từ một bữa lẩu tại gia, nhưng kết thúc bằng một cuộc chạy đua với tử thần tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Hải Phòng).

Sau khi ăn lẩu tại nhà, người phụ nữ này bắt đầu thấy các nốt ban đỏ xuất hiện khắp cơ thể. Nghĩ rằng mình chỉ bị dị ứng thực phẩm thông thường, chị đã tự ý ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc dị ứng về uống mà không qua thăm khám chuyên khoa. Tuy nhiên, uống xong triệu chứng không hề thuyên giảm mà còn bắt đầu một "cơn ác mộng" khác khủng khiếp hơn.

Sau 3 ngày dùng thuốc, các bọng nước khổng lồ lan nhanh với tốc độ chóng mặt, kèm theo những cơn sốt cao và cảm giác đau rát như bị bỏng sâu. Khi gia đình đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng đã ở mức báo động đỏ.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ban đỏ lan rộng toàn thân, da bong tróc từng mảng lớn ở vùng ngực, bụng và lưng. Không chỉ dừng lại ở bề mặt da, niêm mạc mắt và miệng cũng bị tổn thương nặng nề, khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn, không thể ăn uống hay sinh hoạt bình thường.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm đã đưa ra một chẩn đoán gây sốc: Hội chứng Lyell. Đây là một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao do cơ thể phản ứng quá mức với dược chất, dẫn đến hoại tử thượng bì da diện rộng.

Nữ bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Các bác sĩ đã phải triển khai phác đồ điều trị tích cực, kết hợp sử dụng kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền dịch bồi phụ điện giải và thực hiện thay băng hằng ngày cho các vùng da bị "lột".

Sau hơn hai tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: hết sốt, các tổn thương niêm mạc dần hồi phục, da bắt đầu tái tạo, các chỉ số xét nghiệm ổn định. Chị đã ăn uống tốt, sinh hoạt trở lại bình thường và được xuất viện.

Những điều cần biết về hội chứng Lyell

Hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc) là tình trạng dị ứng thuốc ở mức độ kinh khủng nhất, khiến làn da bị hủy hoại diện rộng như một vụ bỏng hóa chất nghiêm trọng.

Đây là trạng thái hoại tử thượng bì cấp tính, khiến hơn 30% diện tích da bị chết và bong tróc khỏi cơ thể. Tổn thương không chỉ dừng lại ở bề mặt mà còn "tấn công" toàn bộ niêm mạc mắt, miệng và cơ quan nội tạng, gây nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong rất cao.

Ai dễ mắc hội chứng Lyell?

Hội chứng Lyell có thể xảy ra với bất kỳ ai và với bất kỳ loại thuốc nào nếu cơ thể không tương thích. Đặc biệt là người có cơ địa nhạy cảm hoặc đang sử dụng các nhóm thuốc dễ gây dị ứng như thuốc trị gout, thuốc chống động kinh, thuốc giảm đau kháng viêm và kháng sinh. Yếu tố di truyền và hệ miễn dịch suy yếu cũng khiến một số người dễ trở thành nạn nhân của hội chứng này.

Triệu chứng điển hình của hội chứng Lyell

Bệnh bắt đầu bằng sốt cao, mệt mỏi giống cúm, sau đó các mảng đỏ lan nhanh và hình thành bọng nước khổng lồ.

Đặc điểm hãi hùng nhất là làn da bị trợt ra từng mảng lớn chỉ sau một cú chạm nhẹ, để lại vùng thịt đỏ hỏn, rỉ dịch. Niêm mạc miệng, mắt bị loét nát gây đau đớn tột cùng và có thể dẫn đến mù lòa.

Lời khuyên từ chuyên gia

Qua trường hợp bị "lột da" đáng sợ của người phụ nư 35 tuổi trên, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ra lời khuyến cáo đanh thép: người dân tuyệt đối không được tự ý mua và sử dụng thuốc tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ngay khi có các dấu hiệu bất thường như nổi ban đỏ, phỏng nước hoặc sốt sau khi dùng thuốc hay ăn uống, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín. Việc chậm trễ hoặc tiếp tục dùng sai thuốc không chỉ khiến làn da bị hủy hoại mà còn có thể đánh đổi bằng chính tính mạng.