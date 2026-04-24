Lời khuyên đến những người chuẩn bị du lịch Thái Lan

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Kiểm soát Bệnh tật thuộc Bộ Y tế Thái Lan, dịch viêm gan A trong nước tiếp tục leo thang, với 672 trường hợp được xác nhận tính đến thời điểm này trong năm. Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng số ca mắc bệnh gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch bệnh chủ yếu tập trung ở một số tỉnh phía đông, bao gồm Bangkok, Chonburi, Rayong và Chanthaburi. Các nhà chức trách cảnh báo rằng với sự xuất hiện của mùa hè, nguy cơ lây truyền virus có thể tăng cao hơn nữa, kêu gọi du khách tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, truyền thông Thái Lan đưa tin từ đầu năm tới đây, tổng cộng 672 trường hợp viêm gan A đã được xác nhận trên toàn Thái Lan, phần lớn bệnh nhân ở độ tuổi lao động. Đáng chú ý, từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 14 năm nay, mỗi tuần ghi nhận hơn 40 trường hợp mắc bệnh, cho thấy dịch bệnh nghiêm trọng hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm tỉnh Chonburi, tỉnh Rayong, thủ đô Bangkok, tỉnh Chanthaburi.

Tiến sĩ Manoon Kanasawas, Tổng Giám đốc Cục Kiểm soát Bệnh tật Thái Lan, cho biết virus viêm gan A chủ yếu lây truyền qua các con đường sau:

- Ăn uống thực phẩm và nước bị ô nhiễm;

- Tiếp xúc gần giữa người với người;

- Chạm vào các vật dụng bị nhiễm bẩn rồi đưa vào miệng.

Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là người nhiễm bệnh có thể có lượng virus cao trong phân, khiến họ có khả năng lây nhiễm từ một đến hai tuần trước khi các triệu chứng xuất hiện. Do đó, ngay cả những người dường như khỏe mạnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh.

Cơ quan y tế Thái Lan đã kích hoạt cơ chế ứng phó và thực hiện các biện pháp sau: giám sát chất lượng nước uống, nhà vệ sinh và toàn bộ hệ thống vệ sinh; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và nước; tiến hành điều tra dịch tễ học để truy tìm thêm nguồn lây nhiễm; và liên tục theo dõi dịch bệnh cho đến khi được kiểm soát hoàn toàn. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thái Lan nhắc lại rằng cách hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm gan A là tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên tắc "nấu chín, nóng và sạch".

- Đã nấu chín: Chỉ ăn thức ăn vừa được nấu chín kỹ; tránh ăn thức ăn sống hoặc chưa chín kỹ (như hàu, tôm sống, salad...).

- Làm nóng: Thức ăn đã nấu chín và để quá 2 tiếng phải được hâm nóng kỹ trước khi ăn. Hãy chọn nước đóng chai và đá sạch, an toàn, được đóng gói đúng cách và tuân thủ quy định.

- Vệ sinh: Hãy rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước trước khi nấu ăn, ăn uống, đi vệ sinh, chăm sóc người bệnh hoặc sau khi tiếp xúc với bụi bẩn. Sử dụng dụng cụ ăn uống riêng (thìa, dĩa, cốc) và tránh dùng chung; chọn nguyên liệu tươi, sạch và đáng tin cậy; xử lý rác thải đúng cách, sử dụng nhà vệ sinh và đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

Du khách nên cẩn trọng với thực phẩm bán ở các quán ăn ven đường.

Bệnh viêm gan A thường bùng phát ở những nơi đông người. Du khách nên lưu ý rằng vệ sinh thực phẩm từ các quán ăn ven đường rất khó đảm bảo. Nên chọn những nhà hàng có vị trí cố định và lượng khách đông đúc để thưởng thức những nguyên liệu sạch sẽ và đáng tin cậy.

Vì thời gian ủ bệnh viêm gan A có thể kéo dài đến một tháng, những du khách trở về Việt Nam nếu có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và vàng da nên chủ động thông báo cho bác sĩ về lịch sử du lịch gần đây của mình để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Các triệu chứng của viêm gan A ở người lớn bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, nước tiểu sẫm màu và vàng da. Thời gian ủ bệnh của viêm gan A là từ 14 đến 28 ngày (trung bình từ 28 đến 30 ngày). Trẻ nhỏ nhiễm bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, đặc biệt là trẻ dưới sáu tuổi; chỉ có 10% trường hợp bị vàng da, và tình trạng này có xu hướng nghiêm trọng hơn ở người lớn tuổi.

Vắc xin viêm gan A gồm hai liều, được tiêm cách nhau từ 6 đến 18 tháng. Khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên cân nhắc tiêm phòng, kể cả những người đã được tiêm phòng.

Những du khách đến các khu vực có tỷ lệ mắc viêm gan A cao.

Những người mắc chứng rối loạn yếu tố đông máu cần được điều trị bằng liệu pháp thay thế yếu tố đông máu có nguồn gốc từ huyết tương.

Bệnh nhân mắc viêm gan mãn tính từ trước (đồng thời cũng mắc viêm gan A) có nguy cơ mắc viêm gan tối cấp cao hơn.

Tuy nhiên, vắc-xin này không phù hợp với những người đã từng bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin viêm gan A hoặc đã từng có phản ứng nghiêm trọng với nhiều loại vắc-xin khác nhau. Nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc bị bệnh nặng vào ngày tiêm chủng, bạn nên đợi đến khi hồi phục hoàn toàn trước khi tiêm vắc-xin.