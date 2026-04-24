"Giảm 15kg trong 7 tháng, cắt sạch tinh bột": Nữ ca sĩ Hàn gây sốc với chế độ ăn cực đoan

Đây là lần trở lại hiếm hoi sau gần 10 năm, và cô nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ vì khả năng ăn nói mà còn bởi câu chuyện thay đổi ngoại hình.

Ngay khi ngồi xuống, nữ ca sĩ đã tỏ ra khá căng thẳng: “Đội quay đông quá… Tôi thật sự rất run khi đến đây. Có quá nhiều người thanh lịch, không hiểu sao lại mời tôi”. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân từng bối rối khi được hỏi về cuộc sống gần đây, vì đã nghỉ ngơi quá lâu nên “không biết bắt đầu từ đâu”.

Trước đó, Seo In Young từng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện với ngoại hình tăng cân. Nhắc lại chuyện này, cô chia sẻ khá thẳng thắn: “Lúc đó tôi chỉ đơn giản là ăn ngon và thấy rất hạnh phúc, không ngờ lại khiến mọi người bất ngờ đến vậy. Khi nhìn lại những bức ảnh bị đăng tải, chính tôi cũng sốc”.

Chính cú “sốc hình ảnh” đó trở thành động lực để cô bắt đầu hành trình giảm cân. Nữ ca sĩ cho biết mình chọn cách bắt đầu từ những điều khó chịu nhất, lấy cảm hứng từ một lời khuyên của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun: mỗi ngày hãy làm một việc mình không thích.

Và với Seo In Young, “việc không thích” đó chính là thay đổi chế độ ăn.

Cô tiết lộ đã giảm tới 15kg nhờ một phương pháp khá cực đoan: “Tôi từng lo mình không thể bỏ được thói quen ăn đêm lúc 2 giờ sáng, nhưng cuối cùng đã cắt bỏ hoàn toàn. Tôi đã không ăn tinh bột suốt 7 tháng”. Thực đơn hàng ngày cũng khiến nhiều người bất ngờ khi cô nói mình chủ yếu ăn thực phẩm sống, còn “món chính là trứng”.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận, bởi việc cắt hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài không phải là phương pháp được khuyến khích rộng rãi. Các chuyên gia dinh dưỡng từng nhiều lần cảnh báo, tinh bột vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể. Việc loại bỏ hoàn toàn có thể dẫn đến mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài nếu không được kiểm soát đúng cách.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Seo In Young, điều đáng chú ý không chỉ là con số 15kg, mà là sự thay đổi thói quen sống: bỏ ăn đêm, kiểm soát khẩu phần và duy trì kỷ luật trong thời gian dài.

Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn khuya, đặc biệt là sau 22 giờ, có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa và làm tăng nguy cơ tăng cân. Việc cắt bỏ thói quen này thường mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với những chế độ ăn kiêng cực đoan.

Câu chuyện của nữ ca sĩ vì thế đặt ra một góc nhìn quen mà vẫn mới: giảm cân không chỉ là chuyện ăn gì, mà còn là ăn lúc nào và duy trì thói quen ra sao. Những phương pháp quá khắt khe có thể mang lại kết quả nhanh, nhưng đi kèm luôn là dấu hỏi về tính bền vững và an toàn.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người chạy theo các chế độ giảm cân “cấp tốc”, câu chuyện này là một ví dụ điển hình cho thấy kết quả có thể ấn tượng, nhưng cách đạt được nó mới là điều đáng để cân nhắc kỹ.