Chuyên gia nổi tiếng Nhật Bản tiết lộ 8 thói quen ăn uống đánh bại tế bào ung thư

Nên ăn uống như thế nào để chống lại tế bào ung thư? Tiến sĩ Takaho Kiyo, một chuyên gia ung thư nổi tiếng người Nhật Bản, đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển liệu pháp ăn kiêng kiểu Kiyo. Liệu pháp này cho phép bệnh nhân ung thư sử dụng phương pháp tiếp cận kép - chế độ ăn uống và điều trị y tế - để tránh nguy cơ mắc ung thư.

Chế độ ăn uống theo phương pháp Kiyo bao gồm giảm lượng muối ăn, tiêu thụ protein chất lượng cao, ăn nhiều trái cây và rau tươi, ăn nhiều ngũ cốc có mầm, bổ sung rong biển, vi khuẩn lactic và nấm, ăn nhiều chanh và mật ong, và lựa chọn dầu ô liu và dầu hạt lanh. Sau đây là giải thích chi tiết về nó để bạn tham khảo.

1. Giảm lượng muối ăn vào

Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm giảm sức đề kháng của niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ ung thư. Muối gây hại cho niêm mạc dạ dày, dẫn đến sự mất cân bằng khoáng chất bên trong và bên ngoài tế bào. Hơn nữa, nó không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày mà còn làm tăng nguy cơ mắc hầu hết các loại ung thư khác.

Trên thực tế, chúng ta có thể bổ sung đủ lượng muối cần thiết cho cơ thể mỗi ngày từ thức ăn. Do đó, để thực hiện nghiêm ngặt hơn liệu pháp ăn kiêng Kiyo, tốt nhất là nên tránh cả những gia vị như nước tương ít muối hoặc tương miso ít muối. Lượng muối cần thiết hàng ngày cho bệnh nhân ung thư khoảng 2 đến 3 gam, tương đương với 1/2 thìa cà phê muối, 1,2 thìa cà phê nước tương hoặc 3 thìa cà phê giấm đen.

2. Tiêu thụ protein chất lượng cao

Lượng mỡ và protein động vật dư thừa có thể làm tăng nguy cơ ung thư, vì vậy thịt từ các loài động vật bốn chân như bò, lợn và cừu bị hạn chế trong chế độ ăn kiểu Kiyo.

Nếu là thịt gà, sau khi bỏ lớp da nhiều mỡ, ăn khoảng 30g mỗi ngày là được. Đối với trứng gà thả vườn, một quả mỗi ngày là chấp nhận được. Còn đối với cá, nên tránh các loại cá thịt đỏ dễ bị oxy hóa như cá ngừ vây xanh hoặc cá ngừ vằn; ưu tiên các loại cá thịt trắng như cá bơn, cá tuyết và cá hồi.

3. Ăn nhiều trái cây và rau tươi

Hãy bổ sung các chất chống oxy hóa mà cơ thể bạn cần nhất ngay tại đây! Hãy chắc chắn chọn trái cây và rau củ hữu cơ hoặc không thuốc trừ sâu. Trái cây và rau củ tươi rất giàu vitamin, cũng như các hợp chất thực vật như polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Chúng không chỉ giúp chống oxy hóa mà còn loại bỏ các gốc tự do và ức chế tế bào ung thư. Hơn nữa, trái cây và rau củ rất giàu enzyme, rất cần thiết để thúc đẩy các quá trình trao đổi chất khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Vì quá trình nấu nướng và đun nóng dễ dàng phá hủy các enzyme và vitamin trong trái cây và rau quả, tốt nhất nên ăn chúng tươi. Tuy nhiên, vì khó có thể ăn một lượng lớn trực tiếp, nên ép lấy nước và uống trong vòng 20 phút.

4. Ăn nhiều ngũ cốc, các loại đâu và củ có chứa mầm

Isoflavone trong mầm lúa mì và đậu nành có thể ức chế ung thư hiệu quả. Chúng rất giàu vitamin nhóm B, vitamin E , chất chống oxy hóa (lignan, axit phytic) và chất xơ giúp điều hòa môi trường đường ruột.

Gạo lứt chưa tinh chế chứa tất cả các chất dinh dưỡng đã đề cập ở trên, khiến nó trở thành loại thực phẩm chủ yếu lý tưởng. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (như đậu phụ và sữa đậu nành) rất giàu isoflavone đậu nành, có thể ức chế sự xuất hiện của nhiều loại ung thư.

Khoai tây, khoai lang, khoai môn, khoai mỡ và các loại củ khác rất giàu vitamin C và kali, giúp cân bằng khoáng chất trong cơ thể.

5. Bổ sung rong biển, vi khuẩn lactic và nấm

Sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, điều hòa nhu động ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Vi khuẩn lactic nổi tiếng với khả năng tăng cường vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại, điều hòa môi trường đường ruột và tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch. Ngoại trừ bệnh nhân ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, các bệnh nhân ung thư khác nên tiêu thụ ít nhất 300g sữa chua không đường mỗi ngày, và nguyên liệu phải là sữa bò chất lượng cao.

Còn về fucoidan có trong rong biển như tảo bẹ, wakame và kombu, và beta - glucan có trong nấm, tất cả đều là những thành phần có thể tăng cường hệ miễn dịch và có tác dụng chống ung thư.

6. Ăn nhiều chanh và mật ong

Giúp thúc đẩy lưu thông năng lượng và tăng cường trao đổi chất. Ăn nhiều chanh hoặc chanh dây, vốn giàu axit citric, giúp tăng cường trao đổi chất; lý tưởng nhất là nên ăn ít nhất hai quả mỗi ngày. Nếu khó tìm được sản phẩm hoàn toàn không chứa thuốc trừ sâu, hãy ngâm chúng trong nước qua đêm.

Mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất và phấn hoa có thể tăng cường hệ miễn dịch. Bạn nên ăn hai thìa canh mỗi ngày. Có thể uống kèm với sữa chua hoặc nước chanh, hoặc thêm vào nước ép rau củ hoặc trái cây.

7. Sử dụng dầu tía tô, dầu oliu ở mức độ vừa phải

Nói chung, nên chọn dầu ô liu, dầu mè và dầu hạt cải, những loại dầu giàu axit oleic; đối với các món ăn không cần đun nóng, hãy chọn dầu tía tô, dầu mè và dầu hạt lanh. Tất cả các loại dầu nên được sử dụng càng sớm càng tốt để tránh dầu bị oxy hóa gây hại cho tế bào.

Tuy nhiên, ăn nhiều dầu thực vật hơn không nhất thiết là tốt hơn. Tiêu thụ quá nhiều dầu đậu nành, dầu mè, dầu dừa... chứa axit linoleic, có thể dẫn đến tăng mức độ axit béo "axit arachidonic" trong cơ thể, đây có thể là nguyên nhân chính gây ung thư. Do đó, cần tránh tiêu thụ quá mức.

8. Uống nước tự nhiên, tốt cho sức khỏe, không hút thuốc, uống rượu

Rượu làm suy yếu chức năng giải độc của gan và gây tổn thương niêm mạc của các cơ quan tiêu hóa. Hút thuốc và uống rượu đều là những điều cấm kỵ đối với bệnh nhân ung thư.