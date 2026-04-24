HIẾM GẶP: Cứu bệnh nhân đi tiểu ra phân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp gặp bệnh lý hiếm gặp. Trước đó, một bệnh nhân nam 74 tuổi (ngụ xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với các biểu hiện bất thường như: đi tiểu ra phân (dịch màu vàng và có mùi hôi), ra khí, tiểu buốt rát…

Các y bác sĩ phẫu thuật, xử lý ca bệnh hiếm gặp

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác định bệnh nhân bị rò bàng quang – đại tràng xích ma.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, trên nền bệnh nhân có nhiều bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, gout, lao phổi… Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi để giải quyết tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận đại tràng xích ma và trực tràng cao dính chặt vào mặt sau bàng quang, tổ chức viêm xơ dày, gây khó khăn cho việc bóc tách. Sau khi gỡ dính cẩn thận, các bác sĩ phát hiện lỗ rò kích thước khoảng 0,5cm thông từ đại tràng vào bàng quang.

Bàng quang có lỗ rò được cắt xén đến tổ chức lành và khâu kín, đồng thời, phẫu thuật viên tiến hành cắt đoạn đại tràng xích ma bệnh lý và tái lập lưu thông tiêu hóa bằng dụng cụ khâu nối hiện đại. Ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn, xử lý triệt để tổn thương, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Sáu ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể đi lại, hoạt động, ăn uống bình thường, không còn buốt rát khi đi tiểu, nước tiểu trong.