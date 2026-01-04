Sức khỏe con người trong xã hội hiện nay đang chịu nhiều áp lực từ lối sống hiện đại. Nhịp sống nhanh, căng thẳng kéo dài và sinh hoạt thiếu khoa học khiến nhiều bệnh lý xuất hiện sớm hơn trước. Dù y học phát triển nhưng tình trạng mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa và suy giảm sức đề kháng ngày càng phổ biến.

Nhìn chung, con người sống lâu hơn nhưng không hẳn sống khỏe hơn. Trước thực trạng này, Saurabh Sethi – tiến sĩ kiêm bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa từng làm việc tại Harvard chia sẻ rằng, để cải thiện sức khỏe một cách bền vững và lâu dài, mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 30g các loại hạt lộn xộn.

Lợi ích của việc ăn một nắm các loại hạt mỗi ngày

Ăn một nắm các loại hạt mỗi ngày đang được xem là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt dẻ… chứa nhiều chất béo tốt, protein và chất xơ. Chúng giúp cơ thể no lâu, ổn định năng lượng và hỗ trợ tim mạch. Khoảng 30g mỗi ngày là mức vừa đủ để phát huy lợi ích mà không gây dư thừa năng lượng.

Việc ăn một nắm các loại hạt mỗi ngày có tác dụng rõ rệt trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường. Cụ thể, hàm lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Nhờ đó đường huyết được kiểm soát ổn định hơn sau bữa ăn.

Thêm vào đó, chất béo không bão hòa trong hạt còn giúp cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, các loại hạt cung cấp nhiều khoáng chất như magie và kẽm, có vai trò trong chuyển hóa đường. Protein thực vật trong hạt giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Khi duy trì thói quen này, cơ thể sẽ ít bị dao động đường huyết hơn. Điều này góp phần làm giảm gánh nặng cho tuyến tụy.

Bên cạnh đó, ăn một nắm các loại hạt mỗi ngày còn mang lại nhiều lợi ích như sau:

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn một nắm các loại hạt mỗi ngày giúp bổ sung chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch. Những chất béo này góp phần làm giảm cholesterol xấu trong máu. Nhờ đó, nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim được kiểm soát tốt hơn.

Bên cạnh đó, hạt giàu magie và kali hỗ trợ ổn định huyết áp. Khi duy trì thói quen ăn khoảng 30g hạt mỗi ngày, hệ tim mạch sẽ hoạt động linh hoạt hơn, tuần hoàn máu được cải thiện và giảm áp lực cho tim. Đây là cách chăm sóc tim mạch đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với nhiều nhóm tuổi.

2. Giúp hệ tiêu hóa khỏe hơn

Các loại hạt chứa hàm lượng chất xơ cao, có lợi cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng nhu động ruột và hạn chế táo bón. Khi ăn đều đặn, hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Vi khuẩn có lợi trong đường ruột cũng được nuôi dưỡng tốt hơn. Điều này giúp cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Ngoài ra, protein và chất béo lành mạnh trong hạt giúp làm dịu hoạt động của dạ dày. Chưa kể làm tăng cảm giác no lâu, giúp hạn chế ăn vặt không kiểm soát. Điều này giảm áp lực cho hệ tiêu hóa trong ngày. Có một hệ tiêu hóa khỏe giúp hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Các loại hạt hầu như đều chứa hàm lượng chất xơ cao, có lợi cho hệ tiêu hóa.

3. Giúp làn da đẹp hơn

Các loại hạt giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da khỏi lão hóa sớm. Những dưỡng chất này giúp da giữ ẩm và tăng độ đàn hồi. Khi ăn hạt thường xuyên, da dễ trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Tổn thương da do gốc tự do được hạn chế.

Bên cạnh đó, chất béo tốt trong hạt giúp củng cố hàng rào bảo vệ da. Da ít bị khô, bong tróc hoặc xỉn màu. Chưa kể việc cung cấp dinh dưỡng đều đặn giúp da phục hồi tốt hơn. Đây là cách chăm sóc da tự nhiên, không phụ thuộc mỹ phẩm.

4. Giúp giảm cân hiệu quả

Ăn một nắm hạt mỗi ngày giúp kiểm soát cảm giác đói. Chất xơ và protein trong hạt tạo cảm giác no lâu hơn. Điều này giúp hạn chế ăn quá nhiều trong các bữa chính. Khi lượng calo được kiểm soát, cân nặng dễ ổn định hơn. Đây là lợi thế lớn cho người muốn giảm cân.

Ngoài ra, chất béo lành mạnh trong hạt giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả. Việc ăn hạt đúng lượng không gây tăng cân như nhiều người lo ngại. Ngược lại, nó giúp hạn chế thèm đồ ngọt và đồ ăn nhanh. Khi duy trì lâu dài, cân nặng giảm một cách bền vững.

5. Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Các loại hạt chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho xương như canxi, magie và photpho. Những dưỡng chất này giúp duy trì mật độ xương và hạn chế loãng xương. Ăn hạt mỗi ngày giúp xương chắc khỏe hơn theo thời gian. Nhìn chung, xương khớp khỏe giúp cơ thể vận động linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, hạt còn chứa chất chống viêm tự nhiên. Điều này giúp giảm đau nhức và cứng khớp nhẹ. Khi kết hợp với lối sống vận động, lợi ích càng rõ rệt, sức khỏe xương khớp được duy trì bền vững.

Các loại hạt chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho xương như canxi, magie và photpho.

Lưu ý khi ăn hạt mỗi ngày

- Giữ khẩu phần ở mức hợp lý, khoảng một nắm tay tương đương 30g mỗi ngày để tránh dư thừa năng lượng.

- Ưu tiên các loại hạt nguyên chất, không tẩm muối, không rang đường hay phủ gia vị.

- Nhai kỹ khi ăn để hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

- Không dùng hạt thay hoàn toàn bữa chính, nên xem đây là thực phẩm bổ sung.

- Người có bệnh lý nền như tiểu đường, gout hoặc dị ứng hạt cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thường xuyên.

Theo Indiatimes