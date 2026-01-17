Ai được tiền hỗ trợ Tết 500.000 đồng/người vào dịp Tết Nguyên đán 2026?

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X vừa chính thức thông qua Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND, quy định chi tiết về các đối tượng và mức hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Điểm đáng chú ý nhất trong chính sách nhân văn này là quyết định dành khoản hỗ trợ tiền mặt cho những bệnh nhân không thể về nhà đón Tết cùng gia đình.

Cụ thể, theo khoản 5 Điều 3 của Nghị quyết, tỉnh Đồng Nai sẽ chi tặng 500.000 đồng/người cho các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Khoản hỗ trợ này áp dụng cho những trường hợp do yêu cầu điều trị y tế bắt buộc mà không thể về nhà, phải ở lại ăn Tết tại bệnh viện. Chính sách này nhằm chia sẻ một phần gánh nặng và mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với những người kém may mắn đang phải chống chọi với bệnh tật.

Ngoài nhóm đối tượng bệnh nhân kể trên, Nghị quyết 26 cũng bao phủ phạm vi hỗ trợ rộng rãi đến nhiều thành phần khác trong xã hội để đảm bảo "ai cũng có Tết". Các đối tượng thụ hưởng bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí và cả các phạm nhân. Đặc biệt, tỉnh cũng dành sự quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang có quan hệ phối hợp trên địa bàn.

Để đảm bảo chính sách đi vào thực tiễn đúng đối tượng và minh bạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong khi Thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng được đề nghị vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, đồng thời tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của người dân để báo cáo định kỳ trước ngày 30/3 hàng năm.