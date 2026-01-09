Người dân nhận 400.000 đồng quà Tết ở đâu?

Theo nội dung Nghị quyết, gói quà Tết này sẽ tập trung ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách và người yếu thế trong xã hội. Cụ thể, những người thuộc diện thụ hưởng bao gồm: người có công với cách mạng (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất nuôi dưỡng); các đối tượng bảo trợ xã hội (người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn, người đang hưởng hưu trí xã hội) và các hộ nghèo, hộ cận nghèo tùy theo nguồn lực hỗ trợ thêm của từng địa phương.

Nếu bạn hoặc người thân thuộc một trong các nhóm trên, khoản tiền 400.000 đồng sẽ sớm được trao tận tay như một sự chia sẻ ấm áp từ Đảng và Nhà nước.

Cách 1: Nhận quà ngay tại nhà trên ứng dụng VNeID

Để đảm bảo việc chi trả diễn ra minh bạch và nhanh chóng, Chính phủ triển khai linh hoạt 3 phương thức nhận quà. Cách hiện đại và được khuyến khích nhất là nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Với phương thức này, người dân không cần tốn công đi lại, chỉ cần đăng nhập tài khoản định danh mức 2, truy cập mục "An sinh xã hội" để liên kết ngân hàng. Tiền quà sẽ tự động chuyển về tài khoản trong khoảng 1-3 ngày sau khi danh sách được phê duyệt. Đây là giải pháp tối ưu giúp giảm tải thủ tục hành chính, đặc biệt thuận tiện cho người dân rành công nghệ.

Cách nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID an toàn, nhanh chóng

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 (nếu chưa có, làm ngay tại công an xã/phường).

Bước 2: Chọn mục "An sinh xã hội" → Kiểm tra thông tin cá nhân và liên kết tài khoản ngân hàng (nếu chưa liên kết).

Bước 3: Tiền quà sẽ được chuyển tự động vào tài khoản đã liên kết (thường trong vòng 1–3 ngày sau khi địa phương hoàn tất danh sách).

Cách 2: Nhận tiền mặt trực tiếp

Đối với những người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người không sử dụng điện thoại thông minh, phương thức nhận tiền mặt trực tiếp vẫn được duy trì. Người dân có thể đến nhận tại trụ sở UBND xã, phường hoặc đợi cán bộ bưu điện, tổ dân phố đến phát tận nhà tùy theo cách tổ chức của từng địa phương. Khi đi nhận, người dân cần lưu ý mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Người dân cũng có thể nhận tiền mặt trực tiếp

Cách 3: Nhận qua tài khoản hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng

Ngoài 2 cách kể trên, với nhóm đối tượng đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM, số tiền 400.000 đồng này sẽ được cộng trực tiếp vào kỳ chi trả tháng 1/2026 mà không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào.

Với nhóm đối tượng đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM thì tiền sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết 418 đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tặng quà chậm nhất trong ngày 31/12/2025, nhằm giúp người dân có thêm chi phí sắm sửa trước thềm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Một lưu ý quan trọng là mỗi cá nhân chỉ được nhận một suất quà duy nhất, không áp dụng cộng dồn nếu thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Cuối cùng, trong thời điểm dòng tiền hỗ trợ đang được giải ngân diện rộng, cơ quan chức năng đặc biệt cảnh báo người dân về vấn nạn lừa đảo. Các đối tượng xấu thường lợi dụng tâm lý mong quà Tết để gửi đường link lạ hoặc giả danh cán bộ yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID. Người dân cần nhớ rõ: cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu chuyển phí trước khi nhận quà. Nếu gặp bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, hãy liên hệ ngay với công an hoặc Mặt trận Tổ quốc địa phương để được xác minh, bảo đảm niềm vui đón Tết trọn vẹn và an toàn.