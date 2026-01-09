Khai tử suốt bao năm, sao dân tình vẫn cứ "phát cuồng" với mẫu điện thoại này – Người Việt không ngoại lệ?

Điều gì đã làm nên sự đặc biệt của điện thoại BlackBerry? Phải chăng nằm ở kiểu dáng thiết kế độc lạ? Hay là bàn phím vật lý trứ danh? Cũng có thể là do phần mềm!

Đây là thương hiệu smartphone mang tính biểu tượng từng thống trị giới kinh doanh trước khi iPhone xuất hiện. Và dường như, ngay cả ở thời điểm năm 2026 – nhiều năm sau sự sụp đổ đầy tiếc nuối của công ty – nhiều người vẫn mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại BlackBerry.

Mẫu BlackBerry chính thức cuối cùng được ra mắt là Key2 vào năm 2018, dưới thời TCL. Đã gần 8 năm trôi qua, nhưng sức hút của thương hiệu này dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Một trong những bài viết phổ biến nhất trên trang PhoneArena là "Những chiếc điện thoại BlackBerry tốt nhất", đến tận bây giờ vẫn thu hút lượng người xem mỗi ngày.

Dù đã chìm vào quá khứ, nhiều công ty ngày nay vẫn cố gắng tung ra các bản sao của BlackBerry hoặc các thiết bị lấy cảm hứng từ thiết kế mang tính biểu tượng đó. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao người dùng vẫn muốn một chiếc điện thoại BlackBerry trong thế giới mà điện thoại gập màn hình lớn, AI và kính thực tế ảo đang phổ biến hơn cả?

Điều gì làm nên sự đặc biệt của BlackBerry?

Theo Phone Arena, câu trả lời khá phức tạp. BlackBerry là một trong những thương hiệu đầu tiên tập trung vào hiệu suất di động thực sự. Họ đã chắt lọc những ý tưởng tốt nhất từ các máy Palm PC trong quá khứ và tích hợp chúng vào một thiết bị di động hiện đại. Trước khi có iPhone và các dòng Android hiện đại, điện thoại BlackBerry đã có khả năng đọc và trả lời email ngay lập tức – một "bước ngoặt" trong thế giới kinh doanh lúc bấy giờ.

Kết hợp điều đó với bàn phím vật lý nhanh và thoải mái, bạn sẽ có một công thức chiến thắng. Smartphone BlackBerry cũng giới thiệu các tính năng như thông báo đã xem, trò chuyện riêng tư và xác nhận đã chuyển tin.

Tất cả các giao tiếp đều được mã hóa đầu cuối, bổ sung lớp bảo mật cần thiết bên cạnh yếu tố năng suất. Điện thoại BlackBerry từng là thiết bị làm việc di động tối thượng: mạnh mẽ, bảo mật và chất lượng hoàn thiện cao.

BlackBerry luôn đại diện cho công việc nghiêm túc. Trước đây, bạn mua BlackBerry để làm việc, không phải để nghịch ngợm. Trong văn hóa giải trí bất tận ngày nay, smartphone được tiếp thị như một "thiết bị vui vẻ".

Dĩ nhiên, các tính năng hỗ trợ công việc vẫn tồn tại và đôi khi được đưa vào các slide thuyết trình khi ra mắt sản phẩm, nhưng có cảm giác các công ty đang muốn rao bán smartphone như một cỗ máy giải trí phong cách sống.

Chuyện gì đã xảy ra với BlackBerry?

Ngay sau khi BlackBerry Key2 được phát hành và thỏa thuận cấp phép của BlackBerry với TCL kết thúc, một thỏa thuận mới đã được ký kết với OnwardMobility và đơn vị FIH của Foxconn. Vào tháng 8 năm 2020, OnwardMobility thông báo rằng họ đang phát triển một mẫu BlackBerry 5G mới, phiên bản kế nhiệm của Key2, với tên gọi… Key3.

Đáng buồn thay, vào đầu năm 2022, sau khi không có chiếc điện thoại BlackBerry mới nào được công bố, Research in Motion (RIM) đã quyết định thu hồi giấy phép đã cấp cho OnwardMobility, chính thức "khai tử" dự án.

Sau đó, BlackBerry đã bán hết số bằng sáng chế di động còn lại của mình với giá 600 triệu USD, cho thấy công ty không còn hứng thú với việc cấp phép tên tuổi và bằng sáng chế nữa. Điện thoại BlackBerry chính thức bị tuyên bố đã chết.

Sự trỗi dậy của những bản sao

Thực tế, chúng ta phải tua ngược lại năm 2019, khi nhà sản xuất điện thoại siêu bền của Trung Quốc là Unihertz trình làng chiếc Titan. Bản sao của BlackBerry Passport này bắt đầu vòng đời như một dự án trên Kickstarter nhưng nhanh chóng vượt qua giai đoạn đặt hàng trước để chính thức ra mắt thị trường vào tháng 12 năm 2019.

Unihertz hy vọng huy động được 100.000 USD với Titan nhưng thay vào đó đã thu về hơn 700.000 USD trong chiến dịch Kickstarter. Điều này cho thấy sự quan tâm khổng lồ đối với chiếc điện thoại vuông vức có bàn phím vật lý này. Mọi người muốn chiếc BlackBerry của họ, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Đầu năm ngoái, Unihertz đã ra mắt Titan 2, một phiên bản cập nhật của mẫu đầu tiên. Kịch bản vẫn tương tự: một chiến dịch Kickstarter thành công, theo sau là các đơn đặt hàng trước và phát hành chính thức.

Nhưng khoan đã, vẫn chưa hết. Một công ty có tên Zinwa Technologies đã thông báo vào năm 2025 rằng họ có kế hoạch mang các mẫu điện thoại BlackBerry cũ trở lại, bao gồm cả Passport, với các linh kiện bên trong được cập nhật và thông số kỹ thuật cải tiến.

Mẫu đầu tiên mà Zinwa dự định ra mắt sẽ hồi sinh BlackBerry Q20 (hay còn gọi là BlackBerry Classic), và phiên bản bán lẻ sẽ có giá 400 USD. Công ty cũng có kế hoạch bán bộ kit chuyển đổi cho những người đã sở hữu điện thoại này với giá 300 USD.

Cuối cùng, nỗ lực mới nhất đối với công thức BlackBerry được gọi là Clicks Communicator. Nhiều người trong số các bạn có thể đã nghe nói về Clicks, công ty phụ kiện của Michael Fisher (còn gọi là Mr. Mobile), từng gây tiếng vang khi bán ốp lưng bàn phím vật lý cho iPhone.

Giờ đây, thương hiệu này đang thực hiện bước nhảy vọt sang một chiếc smartphone hoàn chỉnh – Clicks Communicator sở hữu màn hình AMOLED 4 inch, chạy Android 16, pin silicon-carbon 4.000 mAh và camera chính 50MP. Điện thoại dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào cuối năm nay với giá 499 USD.

Tương lai của BlackBerry

Dù thú vị đến đâu, sự hồi sinh của thiết kế và thương hiệu BlackBerry có lẽ sẽ không xảy ra. Ít nhất là không ở quy mô mà nhiều người đang hy vọng. Nhưng tất cả những điều này làm nổi bật một bài học quan trọng mà các hãng điện thoại Android và iOS hiện đại không nên phớt lờ.

Người dùng nhớ một chiếc điện thoại hiệu suất mạnh mẽ với khả năng bảo mật hoàn hảo. Việc tung ra các bản sao BlackBerry chạy Android sẽ không giải quyết được vấn đề, và việc gắn bàn phím vật lý vào iPhone cũng không phải là giải pháp triệt để.

Chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với điện thoại di động, hoặc ít nhất là tùy chọn để sở hữu một thiết bị an toàn, hướng đến công việc. Và thiết bị đó không nên đến từ một công ty Trung Quốc vô danh, mà phải từ một dòng flagship phổ biến.