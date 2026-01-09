Đại lý nhận đặt VinFast EC Van bản mới: Giá dự kiến 325 triệu đồng, thêm cửa lùa như 'Su cóc’, dễ bán sau Tết

EC Van sắp thêm bản cửa lùa?

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, VinFast EC Van sắp có bản mới. Điểm nhấn của bản này là cửa lùa bên hông. Giá tạm tính của bản mới này là 325 triệu đồng. Thông tin này hiện chưa được VinFast xác nhận.

Ảnh dựng đồ họa AI mô phỏng VinFast EC Van có cửa lùa bên hông.

Hiện EC Van được phân phối với 2 bản, gồm bản tiêu chuẩn giá 285 triệu đồng và bản cao cấp hơn giá 305 triệu đồng có thêm điều hòa. Bởi đây là dòng xe van chở hàng, điều hòa có thể không cần thiết trong nhiều trường hợp để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Cửa lùa từng là trang bị được nhiều người mong muốn có trên EC Van. Với cửa lùa ở bên hông, người dùng có thể dễ dàng bốc xếp hàng hóa lên xe hơn, thay vì chỉ sử dụng cửa cốp phía sau. Trong phân khúc xe van chở hàng, mẫu Eeco Van của Suzuki cũng đang dùng cửa lùa, giá 310 triệu đồng.

EC Van có gì đặc biệt?

EC Van có kích thước tổng thể dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.790 mm, trục cơ sở 2.520 mm. So với VF 3, mẫu xe này dài hơn 577 mm, rộng hơn 1 mm, thấp hơn 168 mm và trục cơ sở dài hơn 445 mm. Thùng hàng phía sau có dung tích 2.600 lít, tải trọng 600 kg.

EC Van là mẫu xe van nhỏ chuyên dụng để chở hàng. Ảnh: Đại lý

Cụm đèn chiếu sáng phía trước là halogen. Xe không có đèn sương mù mà có sẵn hai vị trí chờ để lắp bổ sung. Gương chiếu hậu chỉnh cơ. Cụm đèn hậu ba tầng đặt dọc, sử dụng bóng halogen. Nắp cổng sạc điện bố trí ở phía sau bên phụ. Bánh xe dùng mâm sắt 14 inch, lốp kích thước 175/80R14.

Thiết kế mặt trước và gương xe khá giống VF 3. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất trang bị một màn hình hiển thị đặt sau vô lăng, phanh tay cơ. Vô lăng hai chấu, không tích hợp phím bấm chức năng. Khu vực trung tâm có hệ thống radio và cụm điều hòa chỉnh cơ với ba núm xoay. Xe sử dụng chìa khóa cơ. Cụm điều khiển kính chỉnh điện đặt bên dưới đầu radio. Khoang lái có hai chỗ ngồi, ghế bọc nỉ.

Trang bị nội thất ở mức cơ bản. Ảnh: Đại lý

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km mỗi giờ. Bộ pin dung lượng 17 kWh, tầm hoạt động 150 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4 kW, thời gian sạc từ 10-70% trong 42 phút. Có tùy chọn bộ sạc di động công suất 3 kW để sạc tại nhà.

Có thể thấy, VinFast vẫn đang dần dần cải thiện các dòng xe của mình trong thời gian gần đây. VF 3 đầu năm nay có thể cũng sẽ có bản mới với nâng cấp gương điện, camera lùi cùng Apple CarPlay. Sắp tới, mẫu Limo Green cũng sẽ có thêm bản mới với nhiều trang bị hiện đại hơn, hướng tới người dùng gia đình thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ.