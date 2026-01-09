Khởi động năm mới với những thói quen "thật healthy" cùng Apple Watch

Bước sang năm mới, nhiều người đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe, duy trì vận động và cân bằng lối sống. Apple Watch có thể trở thành công cụ đồng hành hiệu quả nếu người dùng biết tận dụng đúng cách. Dưới đây là những mẹo sử dụng Apple Watch giúp tối ưu thói quen sinh hoạt hằng ngày, từ giấc ngủ, vận động đến tập luyện và sáng tạo nội dung.

Theo dõi điểm số giấc ngủ để cải thiện chất lượng nghỉ ngơi

Chất lượng giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào thời lượng ngủ, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự đều đặn của giờ đi ngủ, số lần thức giấc trong đêm và thời gian dành cho từng giai đoạn ngủ. Với tính năng điểm số giấc ngủ, Apple Watch giúp tổng hợp và phân tích toàn diện các yếu tố này.

Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với tình trạng sức khỏe tổng thể. Ứng dụng Sức khỏe trên iPhone có thể giúp bạn đặt mục tiêu giấc ngủ và tạo lịch trình ngủ cá nhân hoá.

Sau mỗi đêm, người dùng sẽ nhận được điểm số tổng thể cùng với phần phân tích chi tiết từng hạng mục trong ứng dụng Sleep. Những chỉ số được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dùng xác định đâu là yếu tố cần ưu tiên cải thiện để đạt mục tiêu giấc ngủ cá nhân.

Điểm số của bạn là từ 0-100 và dựa trên khoảng thời gian ngủ (50 điểm), thời điểm đi ngủ đều đặn (30 điểm) và gián đoạn giấc ngủ (20 điểm). Thời điểm đi ngủ đều đặn tính thời điểm bạn đi vào giấc ngủ trong 13 đêm qua. Gián đoạn giấc ngủ tính cả chất lượng và thời lượng của những lúc bạn thức giấc.

Khi đeo Apple Watch lúc ngủ, ứng dụng Sinh hiệu sẽ theo dõi và ước tính các chỉ số sức khỏe qua đêm. Các chỉ số gồm: Nhịp tim, tần số hô hấp, oxy trong máu, nhiệt độ cổ tay và thời gian ngủ.

Bên cạnh điểm số giấc ngủ, Apple Watch còn theo dõi sự thay đổi nhiệt độ cổ tay hằng đêm. Dữ liệu này được tích hợp trong ứng dụng Vitals và có thể được sử dụng để cung cấp ước tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt, mang lại thêm góc nhìn về sức khỏe cho các chị em.

Chia sẻ Hoạt động để duy trì động lực tập luyện

Duy trì thói quen vận động sẽ dễ dàng hơn khi có sự đồng hành. Apple Watch cho phép người dùng chia sẻ Hoạt động với bạn bè, gia đình hoặc thậm chí là huấn luyện viên.

Bạn có thể duy trì thói quen thể dục của mình bằng cách chia sẻ hoạt động với gia đình và bạn bè, hoặc chia sẻ với huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn.

Thông qua tính năng này, người dùng sẽ nhận được thông báo khi người khác hoàn thành bài tập, đạt mục tiêu hằng ngày hoặc nhận thành tích mới. Sự tương tác này không chỉ tạo cảm giác kết nối mà còn giúp duy trì động lực tập luyện lâu dài.

Tối ưu danh sách phát nhạc cho mỗi buổi tập

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc khởi động và duy trì năng lượng khi tập luyện. Apple Watch cho phép người dùng tự động phát nhạc ngay khi bắt đầu một bài tập.

Người dùng có thể chọn danh sách phát cá nhân, hoặc sử dụng các gợi ý từ Apple Music dựa trên loại hình bài tập và gu âm nhạc yêu thích (yêu cầu đăng ký Apple Music). Việc cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc giúp quá trình tập luyện trở nên liền mạch và hứng khởi hơn.

Tùy chỉnh mặt đồng hồ để hỗ trợ mục tiêu cá nhân

Mặt đồng hồ không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là trung tâm hiển thị thông tin quan trọng. Apple Watch cho phép người dùng cá nhân hóa mặt đồng hồ và thêm các tiện ích mở rộng (complications) phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Người dùng có thể lựa chọn hiển thị Vòng Hoạt động, thời tiết, lịch trình hoặc các dữ liệu sức khỏe khác, giúp nhanh chóng nắm bắt thông tin cần thiết chỉ trong một cái nhìn, từ đó hỗ trợ duy trì thói quen tích cực mỗi ngày.

Sử dụng Điều khiển Camera để hỗ trợ tạo nội dung khi tập luyện

Với những người thường xuyên ghi lại quá trình tập luyện hoặc sáng tạo nội dung, Apple Watch có thể đóng vai trò như một điều khiển từ xa cho camera iPhone.

Khi mở ứng dụng Camera trên iPhone, biểu tượng Camera sẽ xuất hiện trong Gợi ý Thông minh (Smart Stack Hints) trên Apple Watch.

Người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng này để mở Điều khiển Camera, dễ dàng căn khung và chụp ảnh hoặc quay video mà không cần chạm trực tiếp vào điện thoại.

Ở thời điểm nhiều người đặt lại mục tiêu cho năm mới, Apple Watch cho thấy vai trò không chỉ là một thiết bị đeo thông minh, mà còn là công cụ hỗ trợ xây dựng thói quen bền vững. Từ việc theo dõi giấc ngủ, khuyến khích vận động, cá nhân hóa trải nghiệm tập luyện cho đến hỗ trợ sáng tạo nội dung, Apple Watch giúp người dùng hiểu rõ hơn về cơ thể và chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Với cách Apple liên tục mở rộng hệ sinh thái và tinh chỉnh trải nghiệm xoay quanh sức khỏe, thể chất và lối sống, Apple Watch tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những thiết bị đeo cá nhân toàn diện nhất hiện nay. Smartwatch của Apple đủ linh hoạt để thích nghi với nhiều mục tiêu khác nhau và đủ thông minh để đồng hành lâu dài cùng người dùng trên hành trình cải thiện bản thân trong năm mới.