5 trường hợp bị Vietcombank, VietinBank, Agribank… ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Người dùng cần khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để tránh bị gián đoạn.

Từ ngày 1/1/2025, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank... bắt đầu áp dụng các quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.

Mục tiêu của quy định này là tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán và yêu cầu xác thực thông tin chính chủ. Những khách hàng cá nhân và tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu sẽ bị hạn chế, thậm chí tạm dừng toàn bộ giao dịch.

Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm:

- Giao dịch tại quầy: Rút tiền mặt, thanh toán, chuyển khoản.

- Giao dịch online (App/Web): Chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử.

- Giao dịch tại ATM/POS: Rút tiền, chuyển khoản, thanh toán thẻ.

5 trường hợp tài khoản bị "đóng băng" giao dịch

Người dùng cần lưu ý 5 trường hợp sau đây sẽ dẫn đến việc tài khoản bị tạm dừng giao dịch (bao gồm cả rút tiền và chuyển tiền):

I. Đối với khách hàng cá nhân (3 trường hợp):

- Giấy tờ tùy thân hết hạn: Tài khoản được đăng ký bằng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học: Khách hàng chưa cập nhật dữ liệu sinh trắc học (như khuôn mặt, vân tay) theo yêu cầu. Đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện các giao dịch trực tuyến theo quy định mới.

- (Đối với người nước ngoài) Giấy tờ cư trú hết hạn: Giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam đã hết hiệu lực.

II. Đối với khách hàng tổ chức (2 trường hợp):

- Người đại diện pháp luật hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng của tổ chức đã hết hiệu lực. Toàn bộ giao dịch trên tài khoản của tổ chức sẽ bị tạm dừng.

- Người được ủy quyền hết hạn giấy tờ: Giấy tờ tùy thân của người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản đã hết hiệu lực. Trong trường hợp này, các giao dịch do chính người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.

Theo quy định mới nhất vừa được áp dụng, kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng. Thông báo này áp dụng cho tất cả khách hàng của các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... đều phải tuân thủ quy định. Đây là thông báo quan trọng đã được hàng loạt ngân hàng thương mại phát đi và chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 5/1/2026, quy trình phát hành thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại đã có sự điều chỉnh quan trọng. Theo quy định mới, khách hàng không thể thực hiện thủ tục hoàn toàn trực tuyến mà bắt buộc phải đến quầy giao dịch để gặp mặt trực tiếp và xác thực sinh trắc học.

Khả Văn