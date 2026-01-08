Người vi phạm giao thông không nộp phạt: Nếu không có lương để khấu trừ thì sao?

Thực tế, quy định trừ tiền lương khi vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm giao thông đường bộ, đã có từ trước. Còn mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 296/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2026 thay thế Nghị định 166/2013/NĐ-CP vẫn hướng dẫn về việc trừ lương để đóng phạt vi phạm nói trên, theo trang Luật Việt Nam .

Tóm tắt ngắn gọn thì từ 1/1/2026, nếu một người vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm giao thông đường bộ, mà không tự nguyện đóng phạt theo thời hạn quy định thì sẽ bị khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, hoặc tiền từ tài khoản, hoặc bị thu tài sản khác (để bán đấu giá), theo Báo điện tử Pháp luật TPHCM .

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng việc tuân thủ pháp luật luôn là tốt nhất. Còn nếu chẳng may vi phạm thì việc tự nguyện đóng phạt đúng quy định là cách đơn giản nhất để sự việc được khép lại.

Còn nếu người vi phạm không đóng phạt đúng hạn thì người có thẩm quyền mới phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế như nói trên, nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả công dân.

Nhưng với việc khấu trừ lương, thu nhập (theo một tỷ lệ nhất định) hoặc thu tài sản nếu người vi phạm không đóng phạt đúng hạn, thì nhiều người có câu hỏi là nếu người vi phạm không có lương, thu nhập, tài khoản ngân hàng, cũng không có tài sản gì thì sao?

Trong trường hợp này, hiện tại Nghị định không ghi rằng khoản tiền phạt sẽ tự động bị hủy. Tuy nhiên, các biện pháp cưỡng chế có thể không được thực hiện vào thời điểm đó vì người vi phạm không có gì để trừ hay thu cả.

Nhưng về luật nói chung thì quyết định xử phạt vẫn có hiệu lực, tức là khoản tiền phạt (chưa được đóng) vẫn còn đó và sẽ cần được nộp sau này, khi người vi phạm có thu nhập, mở tài khoản ngân hàng hoặc có tài sản. Còn một người có khoản phạt chưa đóng thì có thể sẽ gặp khó khăn khi làm một số thủ tục hành chính như đăng ký xe, chuyển nhượng…

Có thể thấy là các quy định như trên không nhằm gây áp lực cho những người thực sự đang gặp khó khăn tài chính, mà hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo công bằng, nhất quán trong xử lý vi phạm; đồng thời nhấn mạnh vào trách nhiệm chứ không phải cách phạt. Còn với người tham gia giao thông, tự giác tuân thủ luật và nộp phạt đúng hạn nếu vi phạm vẫn luôn là lựa chọn đúng nhất.