Nhận cuộc gọi có nội dung này người dân cần tắt máy, trình báo ngay cho Cơ quan Công an

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 9h30 ngày 5/1/2026, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng LPBank – Chi nhánh Hoành Bồ và lực lượng Công an, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật đã được ngăn chặn thành công, giúp người dân bảo vệ tài sản.

Cụ thể, trong quá trình giao dịch, nhân viên LPBank nhận thấy bà N.T.K. (sinh năm 1959, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long) có biểu hiện lo lắng khi đề nghị chuyển một khoản tiền lớn. Thêm vào đó, khi được hỏi về mục đích chuyển tiền cũng như thông tin người nhận, bà K. không thể lý giải rõ ràng. Trước những dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Hoành Bồ để phối hợp kiểm tra, xác minh.

Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Hoành Bồ đã có mặt tại ngân hàng để làm việc trực tiếp với bà K. Qua trao đổi, bà cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là “cán bộ Cục C04, Bộ Công an”. Người này thông báo bà đang bị điều tra vì liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu bà chuyển 160 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định nhằm “kiểm tra tài chính”. Đối tượng cũng liên tục gây sức ép và yêu cầu bà giữ kín toàn bộ sự việc.

Sau khi nắm bắt nội dung, lực lượng Công an cùng nhân viên ngân hàng đã kiên nhẫn giải thích, phân tích rõ các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an – một hình thức lừa đảo vốn đang diễn biến phức tạp. Nhờ được kịp thời trấn an và hướng dẫn, bà K. đã bình tĩnh trở lại, nhận ra dấu hiệu lừa đảo và dừng việc chuyển tiền, qua đó bảo toàn số tiền 160 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và không gian mạng.

Theo quy định, khi làm việc với người dân, các cơ quan như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại trụ sở. Đồng thời, Cơ quan chức năng không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP qua điện thoại. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần giữ bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.