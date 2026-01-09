Vừa bị lừa mất 100 triệu liền đăng đàn cảnh báo, người đàn ông nhận cái kết "đắng ngắt" khi mất tiền lần 2

Mới đây, một trường hợp lừa đảo đáng chú ý nhưng đầy cay đắng đã diễn ra đối với ông T.M.T. Trước đó, ông T. đã không may sập bẫy kẻ gian giả mạo người thân và bị chiếm đoạt số tiền lớn lên đến gần 100 triệu đồng. Quá bức xúc và mong muốn không ai giẫm phải vết xe đổ của mình, ông đã lên mạng xã hội viết bài chia sẻ, cảnh báo thủ đoạn của bọn tội phạm. Thế nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó.

Ngay sau khi bài đăng của ông xuất hiện, một tài khoản lạ mặt đã nhanh chóng tiếp cận, tỏ vẻ đồng cảm và nhiệt tình giới thiệu ông đến một "chuyên gia an ninh mạng" có khả năng truy vết, thu hồi số tiền đã mất. Đang trong tâm trạng hoảng loạn, lại thấy đối phương gửi hàng loạt bằng chứng được làm giả tinh vi về các phi vụ lấy lại tiền thành công, tia hy vọng trong ông T. lại lóe lên. Tin rằng mình đã gặp được "quý nhân", ông không ngần ngại chuyển ngay 5 triệu đồng gọi là "phí dịch vụ pháp lý" theo yêu cầu.

Kết quả đau lòng là ngay khi tiền ting ting, cả "chuyên gia" lẫn người giới thiệu tốt bụng kia đều bốc hơi, chặn mọi liên lạc, để lại nạn nhân với nỗi đau mất mát nhân đôi.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, trường hợp của ông T. chính là điển hình của thủ đoạn "lừa đảo chồng lừa đảo" - một cái bẫy tâm lý cực kỳ tàn nhẫn đang rộ lên thời gian gần đây. Các nhóm tội phạm này hoạt động rất bài bản, chúng thường săn lùng những người vừa bị lừa đảo (thông qua các bài đăng than thở, bóc phốt trên mạng) hoặc mua bán dữ liệu nạn nhân từ các nhóm lừa đảo trước đó. Nắm thóp tâm lý hoảng loạn, mặc cảm và khao khát gỡ gạc tài sản của "con mồi", chúng sẽ đóng vai những "người hùng" như công an, luật sư, nhân viên ngân hàng hay hacker mũ trắng để giăng bẫy lần hai.

Cơ quan Công an khẳng định một sự thật phũ phàng mà người dân cần nhớ kỹ: Hiện nay, không có bất kỳ luật sư, công ty luật hay cá nhân nào có quyền hạn và khả năng tự ý "hack" vào hệ thống ngân hàng để thu hồi tiền lừa đảo. Quy trình truy vết dòng tiền vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp của cơ quan chức năng và hợp tác quốc tế vì tội phạm thường sử dụng máy chủ nước ngoài. Do đó, tất cả những lời quảng cáo "lấy lại tiền bị lừa" trên mạng xã hội 100% là lừa đảo. Người dân khi lỡ mất tiền, việc duy nhất nên làm là trình báo cơ quan công an, tuyệt đối không tin vào bất kỳ dịch vụ "giải cứu" nào trên mạng để tránh cảnh "tiền đã mất lại càng mất thêm".