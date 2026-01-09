Hành vi bị nghiêm cấm từ 9/2, vi phạm có thể phạt đến 200 triệu đồng

Theo Thư Viện Pháp Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). Nghị định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với nhiều hành vi vi phạm bị nâng mức xử phạt đáng kể.

Theo Nghị định 340/2025, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 150 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp khoảng 3 lần so với quy định hiện hành, vốn chỉ từ 40 đến 50 triệu đồng.

Từ 9/2/2026, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp vi phạm liên quan đến từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, mức phạt được nâng lên từ 150 đến 200 triệu đồng, trong khi quy định trước đây chỉ áp dụng khung xử phạt từ 50 đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, nghị định mới bổ sung hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vào cùng nhóm hành vi bị xử phạt với mức tiền nêu trên. Đồng thời, hành vi cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân đã hết hạn để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán cũng thuộc diện bị xử phạt.

Ngoài ra, mức phạt đối với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh được điều chỉnh tăng mạnh, từ 100 - 150 triệu đồng lên 200 - 250 triệu đồng.

Theo quy định, các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện, mức phạt tiền sẽ gấp đôi so với cá nhân. Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, kể từ ngày 9/2/2026, các hành vi vi phạm liên quan đến việc mở, sử dụng và giao dịch tài khoản thanh toán trái quy định sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động tiền tệ và ngân hàng.