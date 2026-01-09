Netizen đồn đoán Huawei sắp mang smartphone trở lại Việt Nam, nhưng MatePad 12 X mới là “át chủ bài” mở màn 2026

Tận dụng "cơn sốt" chưa hạ nhiệt từ cuối năm 2025 của chiếc máy tính bảng "màu tím" HUAWEI MatePad 11.5, Huawei tiếp tục tung ra HUAWEI MatePad 12 X, mẫu tablet cận cao cấp hoàn toàn mới, góp phần khuấy động sân chơi công nghệ năm 2026. Động thái này cho thấy Huawei không thay thế sản phẩm cũ, mà mở rộng dải lựa chọn – phục vụ nhiều nhóm người dùng hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Máy tính bảng cận cao cấp HUAWEI MatePad 12 X hướng đến giới trẻ đa nhiệm

Cùng được định vị là máy tính bảng "hiệu suất như PC", MatePad 11.5 và MatePad 12 X chia sẻ nhiều giá trị cốt lõi, nhưng cũng có những khác biệt rõ rệt về trải nghiệm, đặc biệt với người trẻ làm việc và sáng tạo đa nhiệm.

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte là một lựa chọn hợp lý cho người dùng học tập, làm việc văn phòng cơ bản hoặc ghi chú hằng ngày. Với mức giá dễ tiếp cận, màn hình PaperMatte chống chói và hệ sinh thái WPS Office PC, thiết bị này đáp ứng tốt nhu cầu "vừa đủ" của sinh viên và người dùng phổ thông.

Không còn là thiết bị giải trí đơn thuần, HUAWEI MatePad 12 X với những cải tiến đã và đang đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo nghệ thuật đa dạng

Trong khi đó, HUAWEI MatePad 12 X được định vị ở phân khúc cao hơn, hướng đến nhóm người dùng trẻ cần hiệu suất mạnh mẽ hơn, trải nghiệm sáng tạo sâu hơn và khả năng đa nhiệm tiệm cận laptop, nhưng vẫn giữ được sự gọn nhẹ đặc trưng của máy tính bảng.

HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới: Nâng cấp rõ rệt cho người làm sáng tạo

Sự khác biệt đầu tiên dễ nhận thấy giữa hai thế hệ nằm ở bút cảm ứng. Trên MatePad 11.5, bút M-Pencil đáp ứng tốt cho ghi chú, phác thảo cơ bản với khả năng cảm nhận hơn 4.000 mức lực nhấn – đủ dùng cho học tập và công việc thường ngày.

Với MatePad 12 X, Huawei mang đến HUAWEI M-Pencil Pro – phiên bản nâng cấp toàn diện, cho khả năng nhận diện lên đến 16.384 mức lực nhấn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với designer, họa sĩ minh họa hay những người làm sáng tạo chuyên nghiệp, khi từng nét đậm nhạt, chuyển sắc được thể hiện chính xác và tự nhiên hơn.

Bút M-Pencil Pro với nhiều tính năng cải tiến, nâng tầm trải nghiệm viết, vẽ

Bên cạnh độ nhạy cao hơn, M-Pencil Pro còn được bổ sung các tương tác thông minh như phím tắt Star Ring để mở nhanh HUAWEI Notes, hay thao tác bóp thân bút để gọi menu công cụ. Khi kết hợp với ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint, người dùng còn có thể tận dụng nét bút xoay và nét bút nghiêng, tạo nên những nét vẽ sống động, gần với cảm giác vẽ trên giấy thật – điều mà thế hệ trước chưa thể hiện trọn vẹn.

Đặc biệt, bút được trang bị 3 đầu bút khác nhau, mang đến nhiều cảm giác viết, vẽ tùy theo sở thích và nhu cầu sáng tạo của mỗi người. Tất cả những thao tác thông minh này kết hợp lại, mang đến trải nghiệm sáng tạo không giới hạn, liền mạch cho người dùng.

Màn hình PaperMatte Ultra Clear: Lớn hơn, sáng hơn và mượt hơn

So với HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới, HUAWEI MatePad 12 X sở hữu màn hình lớn hơn - 12 inch, độ phân giải 2.8K cùng tần số quét lên đến 144Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà, sắc nét khi cuộn, viết hay vẽ.

Độ ‘nhấp nháy’ giảm rõ rệt khi so sánh màn hình PaperMatte Ultra Clear với các đối thủ

Cả hai thiết bị đều sử dụng màn hình PaperMatte - công nghệ đã trở thành dấu ấn của Huawei. Tuy nhiên, trên MatePad 12 X, công nghệ này được nâng cấp lên phiên bản PaperMatte Ultra Clear, tập trung giải quyết một vấn đề phổ biến của màn hình nhám chống lóa: hiện tượng nhấp nháy (flicker sparkle).

Nhờ công nghệ khắc nano chống lóa chính xác cao, MatePad 12 X giúp giảm đến 50% hiện tượng này, mang lại hình ảnh ổn định hơn khi nhìn lâu. Kết hợp với độ sáng tối đa 1000 nit, màn hình vẫn hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh, đồng thời duy trì sự dễ chịu cho mắt khi làm việc kéo dài.

WPS Office PC 3.0: Trải nghiệm văn phòng được nâng cấp toàn diện

Với WPS Office PC trên MatePad 11.5, người dùng đã có thể thực hiện những thao tác văn phòng cơ bản, như soạn thảo văn bản, lập bảng tính, bài trình chiếu, một cách mượt mà. Tuy nhiên, với HUAWEI MatePad 12 X, trải nghiệm thao tác văn phòng được nâng cấp toàn diện hơn nhờ WPS Office PC phiên bản 3.0.

WPS Office PC 3.0 hỗ trợ nhiều thao tác phức tạp hơn, hỗ trợ người dùng nhiều tác vụ văn phòng

Cụ thể, người dùng có thể chèn link hoặc tài liệu trực tiếp vào nội dung, giúp tài liệu gọn gàng, chuyên nghiệp. Với bảng tính, phiên bản mới hỗ trợ thêm nhiều hàm nâng cao như PIVOTBY, ARABIC, LookUp & Reference, giúp xử lý dữ liệu phức tạp ngay trên máy tính bảng. Khả năng sao chép, dán bảng biểu ở dạng chỉnh sửa cũng giúp MatePad 12 X tiệm cận hơn với trải nghiệm làm việc trên PC. Đây đều là những cải tiến mang tính ứng dụng thực tiễn cho người dùng, mang đến trải nghiệm các tác vụ văn phòng dễ dàng ngay trên máy tính bảng.

Tổng kết lại, với 1 thiết bị và 3 phụ kiện đi kèm (bút, bàn phím, ốp lưng), hàng loạt tính năng thông minh, cùng trọng lượng chỉ khoảng 800 gram khi mang kèm ốp, HUAWEI MatePad 12 X không chỉ là một chiếc máy tính bảng mà còn sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành đa nhiệm cho người trẻ từ học tập, làm việc đến sáng tạo và giải trí.