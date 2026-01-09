Vietnam Airlines thông báo tin vui mới dịp Tết Bính Ngọ 2026

Giữa lúc thị trường vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 đang nóng lên từng giờ với mức giá biến động mạnh, Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo quan trọng mang lại sự an tâm cho hàng ngàn hành khách. Theo đó, hãng đang gấp rút triển khai các giải pháp tăng cường năng lực vận chuyển, trong đó điểm nhấn đáng chú ý nhất là kế hoạch mở lại các đường bay thẳng từ Hải Phòng đi Cam Ranh, Phú Quốc và Buôn Ma Thuột ngay từ đầu tháng 2/2026. Quyết định này không chỉ mở ra cơ hội du lịch thuận tiện cho người dân miền Bắc mà còn bổ sung một lượng lớn ghế cung ứng vào thị trường đang rất "khát" vé hiện nay.

Thực tế ghi nhận cho thấy, dù Vietnam Airlines đã sớm mở bán vé Tết 2026 với hàng triệu chỗ trên các đường bay trục và du lịch, nhưng nhu cầu của người dân vẫn tăng rất cao khiến nhiều chặng bay đẹp đã sớm kín chỗ. Chính vì vậy, việc khôi phục các đường bay từ Hải Phòng đóng vai trò như một van giảm áp, giúp phân luồng hành khách hiệu quả và giảm tải cho các sân bay trung tâm như Nội Bài hay Tân Sơn Nhất. Đây là tin vui lớn đối với những hành khách chưa kịp mua vé hoặc đang tìm kiếm các phương án di chuyển thay thế với chi phí tối ưu hơn thay vì phải bay nối chuyến đắt đỏ.

Trước tình hình này, các chuyên gia hàng không khuyến nghị hành khách nên tận dụng cơ hội khi hãng vừa tăng tải để đặt vé ngay lập tức. Việc theo dõi sát sao thông tin trên các kênh chính thức của Vietnam Airlines và chủ động lên kế hoạch sớm sẽ giúp người dân tránh được tình trạng phải mua vé giờ chót với mức giá cao ngất ngưởng, đảm bảo một hành trình về quê đón Tết hoặc du xuân trọn vẹn và suôn sẻ.

Trước đó, trong dịp lễ Tết dương lịch từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, Vietnam Airlines đã triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, địa phương có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Việc nhanh chóng bổ sung các chuyến bay để phục vụ hành khách trong dịp lễ Tết dương lịch cho thấy sự chủ động và sẵn sàng về nguồn lực trong kế hoạch phục vụ các dịp cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026 của Vietnam Airlines.

Trong giai đoạn cao điểm, hành khách nên chủ động đặt chỗ và mua vé qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc tại phòng vé, đại lý chính thức của Hãng. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài 1900 6265 hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in).

Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng hình thức làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay. Hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, không cần qua quầy làm thủ tục truyền thống, qua đó giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại sân bay trong khung giờ cao điểm.