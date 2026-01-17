Ai cần đổi giấy phép lái xe theo đề xuất mới nhất của Bộ Công an?

Ban soạn thảo Bộ Công an vừa đưa ra những phản hồi quan trọng sau quá trình lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA, trong đó nổi bật là các quy định "mở đường" cho người dân dễ dàng cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) khi gặp sự cố khách quan hoặc sai lệch dữ liệu.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo lần này là việc giải quyết triệt để tình trạng thông tin trên bằng lái không khớp với dữ liệu dân cư. Cụ thể, nếu người dân phát hiện các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh hay quốc tịch trên GPLX có sai lệch so với Căn cước công dân (hoặc Căn cước), cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm thủ tục cấp đổi GPLX mới.

Quy định này nhằm đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối giữa giấy phép lái xe và dữ liệu định danh cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn trong các giao dịch hành chính và giao thông. Đồng thời, người Việt Nam hoặc người nước ngoài đã có GPLX Việt Nam (được đổi từ bằng nước ngoài) khi hết hạn cũng sẽ được xem xét cấp đổi nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm đối tượng không may bị quá hạn bằng lái do lý do bất khả kháng. Theo đề xuất, những trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng vì lý do ốm đau, thiên tai hay dịch bệnh sẽ được tạo điều kiện cấp đổi. Để được hưởng chính sách này, người dân cần cung cấp giấy xác nhận, hồ sơ bệnh án từ cơ sở y tế cấp cơ bản trở lên (đối với trường hợp ốm đau) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương (đối với thiên tai, hỏa hoạn).

Trong quá trình góp ý, đã có luồng ý kiến đề nghị cần quy định khắt khe hơn về mốc thời gian, yêu cầu thời điểm hết hạn bằng lái phải nằm chính xác trong khoảng thời gian người dân bị ốm hoặc xảy ra thiên tai mới được miễn sát hạch lại lý thuyết. Tuy nhiên, Ban soạn thảo Bộ Công an đã quyết định giữ nguyên phương án dự thảo ban đầu với góc nhìn nhân văn hơn.

Lý giải cho quyết định này, đại diện Ban soạn thảo cho rằng người bị ốm đau cần có quá trình theo dõi trước và sau khi nhập viện, cũng như người dân vùng thiên tai cần thời gian để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Do đó, việc quy định "cứng" về mốc thời gian là không phù hợp. Việc nới lỏng điều kiện và giữ nguyên thời hạn 01 tháng là giải pháp linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân yên tâm thực hiện thủ tục cấp đổi lại giấy phép lái xe mà không phải chịu áp lực thi lại sát hạch.