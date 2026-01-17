Việt Nam thắng thì vui, nhưng chia buồn với 130k người vì... coi nhầm một trận live đá bóng fake

Không khí bóng đá tại Việt Nam chưa bao giờ hết nóng, đặc biệt là khi các "Chiến binh sao vàng" bước vào trận Tứ kết sinh tử với đối thủ mạnh là U23 UAE. Kịch bản trận đấu thực tế trên sân diễn ra không thể đau tim hơn với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, kết thúc bằng thắng lợi 3-2 đầy cảm xúc cho U23 Việt Nam. Tấm vé vào Bán kết là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, và lẽ ra niềm vui ấy đã trọn vẹn với tất cả mọi người nếu không có sự cố "dở khóc dở cười" trên nền tảng mạng xã hội.

Câu chuyện bi hài bắt đầu khi nhu cầu xem trực tiếp trận đấu tăng vọt, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt đường link "lậu" trên YouTube và Facebook. Đỉnh điểm của sự "cà khịa" mà thuật toán mạng xã hội dành cho người xem là một luồng livestream thu hút tới hơn 135.000 người xem cùng lúc. Tiêu đề rất kêu, hình ảnh sống động, bình luận viên gào thét rất sung, chỉ có điều... đó là hình ảnh được giả lập từ một tựa game bóng đá (như eFootball hoặc EA Sports FC).

Hơn 130 người đang xem game bóng đá giả lập mà trong đó rất nhiều người không hề hay biết

Thật khó tin nhưng có tới hơn một trăm nghìn người hâm mộ đã chăm chú theo dõi những cầu thủ chạy trên sân cỏ ảo, thậm chí còn hò reo ăn mừng hoặc thót tim theo từng pha bóng được lập trình sẵn bởi máy tính.

Trong khi ở thế giới thực, Văn Khang hay Đình Bắc đang đổ mồ hôi sôi nước mắt để ghi bàn, thì 135.000 khán giả "online" này lại đang hồi hộp xem các nhân vật ảo chuyền bóng một cách máy móc. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, khi trận đấu thực tế đã có kết quả hoặc khi nhìn kỹ lại chuyển động "sượng trân" của cầu thủ, đám đông mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã ăn một "cú lừa" ngoạn mục.

Đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra, nhưng con số 130.000 người cùng "việt vị" một lúc thì quả là kỷ lục. Sự việc này vừa đáng trách lại vừa đáng buồn cười. Đáng trách vì những kẻ câu view bất chấp đã lợi dụng tình yêu bóng đá, hâm mộ đội tuyển quốc gia và sự háo hức của người hâm mộ Việt để trục lợi.

Nhưng cũng thật "chia buồn sâu sắc" với các khán giả kém may mắn, thay vì được tận hưởng những cảm xúc thăng hoa thật sự cùng U23 Việt Nam, họ lại tốn thời gian và băng thông để xem một trận đấu "fake" không hơn không kém.

Thực trạng kênh “giả trực tiếp” bóng đá trên nền tảng trực tuyến không phải mới xuất hiện. Bằng những thủ thuật đặt tiêu đề, hình mô tả giống các đơn vị truyền hình, chủ kênh có thể thu hút lượng lớn người xem. Không chỉ trận đấu của Việt Nam, các giải Euro, World Cup cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng tương tự.

Dù sao đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là U23 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào Bán kết U23 Châu Á 2026. Chiến thắng này là thật, niềm vui là thật. Còn với 135.000 người anh em thiện lành lỡ xem nhầm kênh, coi như đây là một bài học "xương máu" để lần sau tìm đúng kênh bản quyền mà xem, tránh tình trạng đội nhà thắng rồi mà mình vẫn đang ngồi thắc mắc sao cầu thủ hôm nay nhìn... ảo thế!