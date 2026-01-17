Chiếc iPhone Pro Max rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay

Dù Apple đã liên tục tung ra các thế hệ iPhone mới với nhiều cải tiến vượt bậc, thị trường di động cũ tại Việt Nam vẫn ghi nhận sức hút mãnh liệt từ những dòng máy tiền nhiệm. Nổi bật nhất trong số đó là iPhone 12 Pro Max, chiếc điện thoại đang được mệnh danh là mẫu "Pro Max" rẻ nhất nhưng vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận và những giá trị cốt lõi của dòng cao cấp khiến thiết bị này trở thành "món hời" khó bỏ qua.

Theo khảo sát thị trường vào giữa tháng 1/2026, iPhone 12 Pro Max phiên bản 128GB hình thức đẹp 99% đang được chào bán với mức giá khởi điểm chỉ từ 8,3 triệu đồng. Nếu người dùng có nhu cầu lưu trữ cao hơn, phiên bản 256GB cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút, ở mức 9-10 triệu đồng.

Xét về ngoại hình, iPhone 12 Pro Max chính là cột mốc đánh dấu sự thay đổi ngôn ngữ thiết kế của Apple, chuyển từ bo cong sang khung viền thép vuông vức, nam tính. Chính nhờ vậy, khi đặt cạnh iPhone 16 Pro Max hay thậm chí là iPhone 17 series mới nhất, chiếc máy này không hề tỏ ra lỗi thời. Khác biệt dễ nhận thấy nhất có lẽ chỉ nằm ở phần màn hình "tai thỏ" đặc trưng thay vì Dynamic Island. Tuy nhiên, với kích thước màn hình OLED 6,7 inch cùng công nghệ Super Retina XDR, trải nghiệm thị giác trên thiết bị này vẫn vô cùng sắc nét, màu sắc trung thực và không thua kém quá nhiều so với các đàn em.

Về mặt hiệu năng, con chip A14 Bionic dù đã hơn 5 năm tuổi nhưng vẫn chứng tỏ sức mạnh bền bỉ. Kết hợp cùng dung lượng RAM 6GB, iPhone 12 Pro Max vẫn dư sức xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm và "chiến" tốt các tựa game phổ biến hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag đáng kể. Với bộ nhớ trong lên đến 256GB ở phiên bản cao hơn, người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu cá nhân, hình ảnh và video mà không lo đầy bộ nhớ.

Khả năng nhiếp ảnh cũng là một điểm cộng lớn giữ chân người dùng. Hệ thống 3 camera 12MP phía sau, được hỗ trợ bởi cảm biến LiDAR (một tính năng vẫn được duy trì trên các dòng Pro hiện nay), mang lại khả năng lấy nét nhanh và chụp ảnh thiếu sáng ấn tượng. Công nghệ chống rung quang học OIS giúp việc quay video 4K trở nên chuyên nghiệp hơn. Ở mặt trước, camera selfie 12MP hỗ trợ Face ID vẫn đảm bảo tính bảo mật cao và chất lượng gọi video sắc nét.

Thời lượng pin của máy cũng được đánh giá tích cực so với thế hệ iPhone 11 Pro Max, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc trong ngày. Công nghệ sạc nhanh và sạc không dây 15W đi kèm giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Nhìn chung, nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm màn hình lớn, thiết kế sang trọng và camera "3 mắt" xịn xò với ngân sách dưới 10 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max là ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay. Tuy nhiên, thị trường máy cũ luôn tiềm ẩn rủi ro. Người mua cần trang bị kiến thức kiểm tra máy, ưu tiên các địa chỉ uy tín và tốt nhất là nên xem trực tiếp sản phẩm để tránh tình trạng mua phải sản phẩm kém chất lượng, đảm bảo số tiền bỏ ra xứng đáng với giá trị nhận lại.