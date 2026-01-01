Ngân hàng thông báo, nhận cuộc gọi sau không nên bắt máy, không kết bạn Zalo

Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh doanh nghiệp, thương hiệu lớn nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân có dấu hiệu gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng này, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã phát đi cảnh báo, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác.

Theo LPBank, các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của những thương hiệu quen thuộc như Yody, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Malisa… để gọi điện hoặc nhắn tin thông báo trúng thưởng, nhận quà tri ân. Sau bước tiếp cận ban đầu, khách hàng được yêu cầu tham gia các nhóm trên Facebook, Zalo hoặc Telegram.

Trong các nhóm này, nhiều tài khoản tự xưng là giám đốc công ty, giám đốc bán hàng hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng, sử dụng hình ảnh đại diện, logo giả mạo nhằm tạo dựng lòng tin. Một kịch bản khác cũng thường xuyên được áp dụng là chuyển cho khách hàng một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa tiền thưởng hoặc khuyến mãi để “dẫn dụ”.

Ngân hàng LPBank cảnh báo khẩn về các cuộc gọi giả mạo Yody, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Malisa… (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định để thực hiện các hoạt động như làm nhiệm vụ, nâng cấp gói dịch vụ VIP, đặt cọc hoặc tham gia các chương trình ưu đãi có giá trị lớn hơn. Đáng chú ý, các tài khoản nhận tiền thường mang tên doanh nghiệp hoặc có tên gần giống với các thương hiệu lớn, uy tín nhằm đánh lừa người chuyển tiền.

Khi đã chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Để hạn chế rủi ro, LPBank khuyến cáo khách hàng thận trọng với mọi cuộc gọi, tin nhắn thông báo trúng thưởng hoặc nhận quà. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin thông qua tổng đài hoặc các kênh liên lạc chính thức của doanh nghiệp liên quan.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào; không nhấp vào các đường link lạ, không tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; chỉ sử dụng các ứng dụng được cung cấp trên những kho chính thức như CH Play hoặc Apple Store.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đối với các tình huống nghi vấn liên quan đến hành vi mạo danh LPBank, khách hàng được khuyến nghị liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 qua số *8668 hoặc 024 62 668 668, hoặc đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ.