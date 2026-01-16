Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV mới nhiều phiên bản, giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng

Hãng xe Trung Quốc Wuling vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV mới mang tên Wuling Starlight 560. Mẫu xe được định vị ở phân khúc SUV phổ thông, gây chú ý với dải sản phẩm đa dạng gồm động cơ đốt trong (ICE), hybrid sạc điện (PHEV) và xe điện thuần (BEV), cùng mức giá khởi điểm chỉ từ 62.800 nhân dân tệ (khoảng 9.000 USD).

Theo công bố của nhà sản xuất, Wuling Starlight 560 có tổng cộng 4 phiên bản, với giá bán dao động từ 62.800 – 98.800 nhân dân tệ (tương đương 9.000 – 14.200 USD). Xe cung cấp cả cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cũng như người dùng đề cao tính thực dụng.

Về ngoại thất, Starlight 560 có thể lựa chọn 4 màu sơn. Các phiên bản ICE và PHEV sử dụng lưới tản nhiệt hình chữ nhật, kết hợp cản trước với tấm chắn gầm hình thang, trong khi bản BEV được trang bị lưới tản nhiệt kín, đặc trưng của xe điện.

Mẫu SUV này sở hữu kích thước tổng thể 4745 x 1850 x 1755 mm (một số phiên bản cao 1770 mm), cùng chiều dài cơ sở 2.810 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi trong phân khúc.

Khoang hành lý của Wuling Starlight 560 có dung tích tiêu chuẩn 320 lít, có thể mở rộng lên tới 1.945 lít khi gập hàng ghế sau. Đáng chú ý, ghế trước có thể gập phẳng hoàn toàn, trong khi lưng ghế sau điều chỉnh tối đa 125 độ, gia tăng tính linh hoạt cho các chuyến đi dài hoặc nhu cầu chở hàng.

Ở phiên bản động cơ đốt trong (ICE), Starlight 560 được trang bị động cơ 1.5T, cho công suất tối đa 130 kW (174 mã lực) và mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Phiên bản PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện phía trước. Động cơ xăng cho công suất 78 kW (105 mã lực), mô-men xoắn 130 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 145 kW (194 mã lực) và 230 Nm. Xe có phạm vi chạy thuần điện 125 km (CLTC) và phạm vi hoạt động tổng hợp 1.100 km (WLTC).

Với bản BEV, xe được trang bị mô-tơ điện công suất 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn 200 Nm, đi kèm pin lithium sắt photphat dung lượng 54,5 kWh hoặc 56,7 kWh. Tùy phiên bản, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt 450 – 500 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong 20 phút, hoặc bổ sung khoảng 200 km tầm hoạt động chỉ trong 15 phút.

Bên trong khoang lái, Wuling Starlight 560 được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch, sử dụng hệ điều hành Ling OS, hỗ trợ kết nối HiCar và CarLink. Bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô-lăng đáy phẳng. Các nút bấm vật lý được bố trí bên dưới màn hình trung tâm, đi kèm sạc không dây cho điện thoại và giá để cốc ở khu vực bệ trung tâm.

Với mức giá cạnh tranh, nhiều tùy chọn hệ truyền động và không gian sử dụng linh hoạt, Wuling Starlight 560 được kỳ vọng sẽ là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV phổ thông tại thị trường Trung Quốc, đồng thời phản ánh xu hướng đa dạng hóa công nghệ truyền động của các hãng xe nội địa.