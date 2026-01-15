Công an cảnh báo cuộc gọi từ 3 đầu số, thấy gọi đến đừng nghe

Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục phản ánh việc nhận được các cuộc gọi “nháy máy” từ những đầu số cố định quen thuộc như 022, 024, 028.

Đáng chú ý, các cuộc gọi này chỉ đổ chuông trong vài giây rồi tắt, xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày. Hiện tượng trên khiến không ít người lo ngại bỏ lỡ việc quan trọng và theo phản xạ gọi lại số vừa liên hệ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải cuộc gọi nhầm thông thường mà là bước mở đầu trong kịch bản lừa đảo của tội phạm công nghệ cao.

Công an TP Hải Phòng phát cảnh báo người dân các “cuộc gọi nháy máy” từ đầu số 022, 024, 028. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Theo Công an TP Hải Phòng, thủ đoạn nháy máy nhằm mục đích rà soát và xác thực dữ liệu người dùng. Cụ thể, các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để kiểm tra số điện thoại còn hoạt động. Chỉ cần người dùng bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại sẽ bị đánh dấu là mục tiêu tiềm năng. Thông tin này sau đó bị thu thập, mua bán trái phép hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Nguy hiểm hơn, một số hệ thống lừa đảo hiện nay còn có khả năng ghi âm và phân tích giọng nói nạn nhân, từ đó tạo ra các cuộc gọi giả giọng (deepfake) mạo danh ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng với mức độ tinh vi cao.

Sau giai đoạn thăm dò, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hoặc nhà mạng để gây áp lực tâm lý, yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản, hoặc dụ cài đặt các ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nháy máy, đặc biệt là các số điện thoại có ký hiệu “+” ở đầu. Khi bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chủ động chặn số và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 của nhà mạng.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào theo hướng dẫn qua điện thoại để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.