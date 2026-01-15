Tôi "ép" điện thoại dùng LTE thay vì 5G và hoá ra có ích hơn tôi tưởng!

Công nghệ 5G đã xuất hiện trên thị trường hơn nửa thập kỷ, mang theo nhiều kỳ vọng về khả năng cải thiện tốc độ và độ trễ so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, trong một số điều kiện, việc sử dụng LTE có thể mang lại lợi ích đáng kể về thời lượng pin và độ tin cậy của kết nối.

Theo một báo cáo do công ty Ookla thực hiện, việc tắt 5G có thể giúp tiết kiệm từ 6% đến 11% pin ở những nơi có kết nối 5G yếu hoặc mới. Điều này đặc biệt áp dụng cho các thiết bị cũ có khả năng quản lý nhiệt và kết nối kém hơn. Các bộ xử lý và modem cũ thường hoạt động không hiệu quả khi chuyển đổi giữa LTE và 5G.

Về cấu hình, LTE hoạt động ở các tần số thấp hơn từ 600 MHz đến 2.5 GHz, cho phép tín hiệu truyền xa hơn và xuyên qua các vật cản tốt hơn so với 5G. Điều này mang lại kết nối tốt hơn ở các khu vực nông thôn và qua các chướng ngại vật. Trong khi đó, 5G yêu cầu xây dựng một mạng lưới hoàn toàn mới, điều này có thể dẫn đến độ tin cậy thấp hơn ở một số khu vực.

Việc buộc điện thoại sử dụng LTE có thể cải thiện 10% thời lượng pin, tương đương với 30 đến 60 phút thời gian sử dụng thêm. Đối với người dùng ở các khu vực nông thôn với kết nối 5G yếu, việc chuyển sang LTE có thể kéo dài thời gian sử dụng thiết bị một cách đáng kể.

Nhìn chung, việc lựa chọn sử dụng LTE thay vì 5G có thể mang lại những lợi ích thực tế cho người dùng trong các tình huống kết nối khác nhau, đặc biệt là khi xem xét đến thời lượng pin và độ tin cậy của kết nối.

Theo: MakeUseOf