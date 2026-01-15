Công an vừa thông báo khẩn tới người nhận được các cuộc gọi, tin nhắn sau

Nhận diện chiêu lừa qua điện thoại

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng hình thức gọi điện thoại trực tiếp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, các hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và đời sống của người dân.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện sớm những dấu hiệu của các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Theo cơ quan Công an, một biểu hiện phổ biến là các đối tượng thường cung cấp thông tin mập mờ, không rõ ràng hoặc thiếu căn cứ pháp lý. Chúng có thể tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên ngân hàng hoặc đại diện một tổ chức nào đó, nhưng không nói rõ mục đích cuộc gọi, không chứng minh được danh tính. Khi người nghe yêu cầu xác minh, các đối tượng thường né tránh, trả lời vòng vo hoặc cúp máy đột ngột.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân bằng cách tạo cảm giác khẩn cấp. Chúng liên tục thúc giục phải xử lý "ngay lập tức", đe dọa rằng nếu chậm trễ sẽ bị phong tỏa tài khoản, liên quan đến vụ án hoặc mất quyền lợi. Việc tạo áp lực thời gian nhằm khiến nạn nhân hoang mang, mất khả năng suy xét là thủ đoạn quen thuộc của các nhóm lừa đảo.

Đáng chú ý, nhiều cuộc gọi yêu cầu người nghe cung cấp thông tin cá nhân, tài chính quan trọng như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, số thẻ tín dụng hoặc số Căn cước công dân. Công an tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: các cơ quan nhà nước và tổ chức tín dụng tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp các thông tin nhạy cảm này qua điện thoại. Mọi yêu cầu theo hình thức trên đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Ngoài ra, một số đối tượng còn đánh vào tâm lý ham lợi bằng các lời mời trúng thưởng, hoàn tiền, nhận quà hoặc ưu đãi lớn. Tuy nhiên, đi kèm luôn là yêu cầu chuyển tiền, đóng phí hoặc cung cấp thông tin cá nhân trước khi "nhận quyền lợi".

Cảnh giác tin nhắn Zalo, SMS giả danh nhà trường, sổ liên lạc điện tử

Song song với các cuộc gọi lừa đảo, Công an tỉnh Cà Mau cũng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn Zalo, SMS, đặc biệt nhắm vào phụ huynh học sinh.

Trong bối cảnh nhiều trường học đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai sổ liên lạc điện tử và các ứng dụng học tập, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự tiện lợi này để dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên quản lý hệ thống, chủ động liên hệ với phụ huynh qua điện thoại, Zalo hoặc SMS. Chúng đưa ra các lý do như yêu cầu bổ sung hồ sơ học bạ điện tử, xác thực mã định danh học sinh, cập nhật thông tin sai lệch hoặc nâng cấp ứng dụng sổ liên lạc.

Sau khi tạo được niềm tin, kẻ lừa đảo gửi đường link độc hại có giao diện và tên miền gần giống trang web chính thống. Khi phụ huynh truy cập link, cài đặt ứng dụng lạ hoặc nhập thông tin theo hướng dẫn, đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Hậu quả là tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, tiền trong tài khoản bị chuyển đi trái phép, thậm chí thông tin cá nhân còn bị sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khuyến cáo của cơ quan Công an: Giữ bình tĩnh, xác minh qua kênh chính thống

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo các yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn khi chưa được xác minh.

Khi nhận được thông tin liên quan đến học tập, hồ sơ của con em, phụ huynh cần ưu tiên xác minh trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc qua các kênh liên lạc chính thức của nhà trường. Đồng thời, không cung cấp số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng cần thận trọng với các đường link lạ, không rõ nguồn gốc; không truy cập, không tải hoặc cài đặt các ứng dụng (.apk) theo hướng dẫn từ người không quen biết. Bên cạnh đó, nên tăng cường bảo mật tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh, thay đổi định kỳ và kích hoạt xác thực hai lớp (2FA).

Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay mọi giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Việc nâng cao ý thức cảnh giác chính là "lá chắn" hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.