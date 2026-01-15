VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 3 xe máy điện đổi pin, chốt lắp xong 45.000 tủ đổi pin ngay quý I

Trong đợt ra mắt này, hãng xe VinFast giới thiệu 3 mẫu xe máy điện hỗ trợ công nghệ đổi pin bao gồm Evo, Feliz II, Viper và một mẫu xe điện tích hợp bàn đạp mang tên Amio. Hãng xe Việt cho biết, các sản phẩm mới được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ học sinh đến người đi làm trong đô thị.

Trong đó, mẫu VinFast Viper được hãng định vị là mẫu xe sở hữu nhiều cải tiến về công nghệ và tính năng. Xe sử dụng động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa đạt 3.000W và có thể vận hành ở tốc độ cao nhất là 70 km/h. Về trang bị an toàn, Viper có hệ thống đèn pha LED Projector cùng giảm xóc đôi có bình dầu phụ.

Các dòng xe máy điện mới ra mắt sẽ được hỗ trợ công nghệ đổi pin.

Hai mẫu xe tiếp theo là Feliz II và Evo được phát triển dựa trên nền tảng của các thế hệ tiền nhiệm. Feliz II sở hữu động cơ 3.000W tương tự mẫu Viper, trong khi Evo có công suất thấp hơn ở mức 2.450W. Cả hai mẫu xe này đều đạt vận tốc tối đa 70 km/h. Đối với nhóm khách hàng không có bằng lái, phiên bản Evo Lite được giới hạn tốc độ dưới 50 km/h để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với phân khúc xe nhỏ gọn, mẫu Amio là lựa chọn mới được trang bị bàn đạp và không yêu cầu bằng lái khi vận hành. Xe sử dụng động cơ Inhub công suất 800W và đạt tốc độ tối đa 30 km/h. Về khả năng di chuyển, các mẫu xe hỗ trợ đổi pin như Evo có thể đi được quãng đường 165 km sau mỗi lần sạc đầy hai pin. Các dòng Viper và Feliz II đạt thông số 156 km cho một chu kỳ pin trong điều kiện tiêu chuẩn. Riêng mẫu Amio sử dụng một bộ pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho phép xe di chuyển được quãng đường tối đa 65 km.

Về phương thức sở hữu pin, khách hàng có thể lựa chọn mua xe kèm pin hoặc sử dụng dịch vụ thuê pin với các gói linh hoạt. Mức phí thuê một pin được ấn định là 175.000 đồng/tháng và gói hai pin có giá 300.000 đồng/tháng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe Evo hiện đang được nhận đặt cọc với giá bán 19.990.000 đồng chưa bao gồm pin. Khách hàng đặt mua sớm trong nửa cuối tháng 1 năm 2026 sẽ được áp dụng mức ưu đãi 1 triệu đồng mỗi xe. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ khác như miễn phí sạc công cộng và ưu đãi lệ phí trước bạ cũng được triển khai để khuyến khích người dùng chuyển đổi sang xe điện.

45.000 tủ đổi pin sẽ được V-Green triển khai nhanh chóng trong quý I/2026.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, hạ tầng trạm đổi pin đang được đơn vị V-Green đẩy mạnh lắp đặt nhanh chóng. Tính đến giữa tháng 1 năm 2026, hệ thống đã hoàn tất 4.500 trạm đổi pin đầu tiên trên cả nước.

Theo kế hoạch đề ra, số lượng tủ đổi pin dự kiến sẽ tăng lên mức 45.000 đơn vị tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý I năm 2026. Với mạng lưới này, người dùng xe máy điện có thể thực hiện đổi pin tại trạm với mức phí 9.000 đồng cho mỗi lần đổi một viên pin.

Việc mở rộng hạ tầng này nhằm mục đích cung cấp số lượng điểm tiếp năng lượng lớn hơn so với hệ thống trạm xăng truyền thống, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành xe điện của người dân.