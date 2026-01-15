Một ngân hàng thông báo 'xóa sổ' tài khoản không giao dịch 24 tháng, số dư dưới 20.000 đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo về việc rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn hoạt động trong thời gian dài. Đây là xu hướng đang được nhiều ngân hàng thương mại triển khai nhằm chuẩn hóa thông tin khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cụ thể, những tài khoản tại NCB không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong ít nhất 24 tháng liên tiếp, tính đến trước ngày 31/12/2025, đồng thời có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động là 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT), sẽ bị đóng trong tháng 1/2026. Việc xử lý các tài khoản này được thực hiện dựa trên thỏa thuận mở tài khoản giữa ngân hàng và khách hàng, cũng như các quy định hiện hành của cơ quan quản lý.

Theo NCB, việc đóng các tài khoản “ngủ quên” không chỉ giúp ngân hàng làm sạch hệ thống dữ liệu mà còn tránh phát sinh các khoản phí duy trì không cần thiết đối với khách hàng không còn nhu cầu sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Không riêng NCB, nhiều ngân hàng khác cũng đã áp dụng triển khai các biện pháp tương tự. Ngân hàng SHB cho biết, từ tháng 12/2025 đã tiến hành đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 24 tháng liên tục và có số dư bằng 0 đồng, tính từ thời điểm trước ngày 30/10/2025. Trong khi đó, một số nhà băng lựa chọn áp dụng phí duy trì đối với tài khoản không hoạt động trong 12 tháng, với mức phí khoảng 11.000 đồng.

Các ngân hàng cho rằng, những chính sách này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài khoản và khuyến khích khách hàng chủ động kiểm soát việc sử dụng dịch vụ ngân hàng. Trường hợp muốn tiếp tục duy trì tài khoản, khách hàng cần nạp tiền và phát sinh giao dịch. Ngược lại, nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch để hoàn tất thủ tục đóng tài khoản.

Liên quan đến công tác làm sạch dữ liệu theo Đề án 06 của Chính phủ, NHNN cho biết đến ngày 10/10/2025, hệ thống ngân hàng đã hoàn tất đối chiếu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID đối với hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức.