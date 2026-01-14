Kỷ nguyên thiết bị di động và AI: Khi Samsung biến công nghệ thành trải nghiệm sống của thế hệ trẻ

Từ việc chỉnh một tấm ảnh, ghi lại buổi học online, dựng video du lịch, cho đến quét mã sản phẩm,... AI đã len lỏi vào mọi hoạt động thường ngày. Với thế hệ Gen Z, điều đó không phải lời hứa tương lai mà là hiện thực đang diễn ra từng giờ trên thiết bị cầm tay của giới trẻ.

Gen Z là nhóm người dùng đặc biệt, họ lớn lên với Internet, chạm màn hình nhiều hơn cầm bút, có thể dựng clip ngay trên xe buýt, học online tại quán cà phê và làm việc nhóm ngay trên TikTok hoặc Discord. Công nghệ với họ không phải công cụ hỗ trợ mà là nền tảng thể hiện bản thân. Một thiết bị không chỉ cần mạnh, mà phải linh hoạt, nhanh, hiểu đúng nhu cầu và truyền cảm hứng sáng tạo.

Từ sự thấu hiểu thế hệ trẻ, Samsung chọn cách đồng hành thông qua các sản phẩm giúp Gen Z sáng tạo theo cách của riêng họ. Năm 2025, câu chuyện công nghệ của Samsung xoay quanh trọng tâm “Thiết bị di động và AI” nhưng được triển khai đa dạng, từ điện thoại, thiết bị gập, gia dụng đến giáo dục và văn hoá. Những sản phẩm không đứng riêng lẻ mà liên kết thành hệ sinh thái mượt mà, nơi AI trở thành chất xúc tác để mọi thứ vận hành tự nhiên hơn.

Nếu trước đây smartphone là nơi lưu giữ khoảnh khắc thì Galaxy AI & Galaxy S25 Series biến nó thành studio sáng tạo cá nhân. Không chỉ cấu hình mạnh, điều khiến S25 series được nhắc đến nhiều là cách AI hòa sâu vào camera, thư viện ảnh, biên tập video và tương tác giọng nói. Người trẻ giờ chỉ cần mô tả “làm video phong cách travel với tone film”, AI tự đề xuất nhịp cắt, chỉnh màu và gợi nhạc phù hợp. Một caption cho Instagram có thể được tạo chỉ bằng vài gợi ý. Một đoạn hội thoại tiếng Hàn - Anh có thể dịch và phụ đề trực tiếp theo thời gian thực.

Câu chuyện sáng tạo nội dung trở nên ít kỹ thuật mà tạo nhiều cảm hứng hơn. Không còn mất ba tiếng chỉnh sửa một vlog; không cần học Premiere để dựng clip 1 phút; không sợ chất lượng micro ngoài đường ồn. Chỉ cần mở máy, quay và để AI làm phần nặng nề. Creator nhỏ cũng có thể tạo nội dung như một team chuyên nghiệp. Đó là lý do Gen Z thích thú, AI không thay họ sáng tạo mà giúp họ sáng tạo dễ dàng hơn.

Nếu S25 series là chiếc điện thoại toàn năng thì Galaxy Z Fold7 & Z Flip7 là câu trả lời cho lối sống đa nhiệm mà Gen Z đang theo đuổi. Một người trẻ có thể vừa làm báo cáo trên Fold7, vừa dùng DeX để trình bày slide ở lớp; khi rảnh, họ gập Flip7 lại thành tripod để quay outfit check hoặc POV coffee trip. Điện thoại gập không còn là món đồ “công nghệ cho có” mà trở thành biểu tượng phong cách sống, một thiết bị sáng tạo mở ra cách quay, dựng, đăng khác với điện thoại truyền thống.

Fold dành cho người thích làm việc linh hoạt. Flip dành cho người thích ghi lại khoảnh khắc. Cả hai cùng chia sẻ một điểm chung, đó là có AI tích hợp sâu, camera tối ưu short-video, thiết kế mỏng nhẹ hơn, giúp mọi thao tác sáng tạo nội dung mượt mà và dễ thao tác với người trẻ.

Công nghệ lúc này trở thành người đồng hành sáng tạo mà không chỉ là thiết bị cầm tay.

Không chỉ dừng ở thiết bị cá nhân, Samsung tiếp tục đưa AI vào môi trường sống bằng Bespoke AI Home Appliances, hệ gia dụng có khả năng học thói quen và tự động tối ưu. Trong hình dung cũ, AI gắn với những thứ đắt đỏ và cồng kềnh. Nhưng ở 2025, AI lại hiện diện rất đời thường: máy giặt tự điều chỉnh chế độ dựa vào chất liệu, robot hút bụi dọn nhà theo lịch của chủ nhân, tủ lạnh gợi ý món ăn khi phát hiện nguyên liệu sắp hết.

Giới trẻ hôm nay ít thời gian cho nội trợ, nhưng lại quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống. Họ chọn thiết bị không phải vì thương hiệu, mà vì chúng giải phóng thời gian cho những điều ý nghĩa hơn. Một giờ không phải để đứng canh phơi đồ mà có thể dành để nghỉ ngơi, học thêm kỹ năng mới hay trò chuyện với người thân. Một buổi tối không mất 30 phút hỏi “ăn gì?” mà có thể dành để đọc sách, nghe playlist Indie hoặc đơn giản là nằm xem vlog. Bespoke AI khiến nhà thông minh không còn xa xỉ mà trở thành trải nghiệm ai cũng có thể tiếp cận. Công nghệ không cầu kỳ mà đơn giản hoá cuộc sống.

Samsung cũng chọn một hướng tiếp cận thú vị khác khi đặt tinh thần công nghệ và văn hoá giao thoa, để AI không chỉ phục vụ tiện ích mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Cuộc thi "Galaxy AI Hiểu Tiếng Việt - Tôn Vinh Du Lịch Việt" cho thấy AI không phải công cụ vô tri mà có thể hiểu bản sắc văn hoá con người. Khi AI hiểu tiếng Việt, hiểu ngữ cảnh, hiểu người Việt Nam, việc sáng tạo nội dung du lịch, ẩm thực, văn hoá trở nên dễ dàng và vẫn mang bản sắc Việt.

Ở tầm xa hơn sản phẩm, Samsung đầu tư cho tương lai qua chương trình giáo dục với cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow. Đây là cuộc thi kéo dài nhiều năm, nơi học sinh THCS & THPT áp dụng STEM & AI để giải quyết bài toán xã hội: Hệ thống cảm biến lũ, máy lọc nước vùng cao, ứng dụng phân loại rác bằng camera, thiết bị hỗ trợ thị lực cho người già…

Điều đáng nói là sự thay đổi tư duy khi công nghệ không chỉ để đi làm mà để tạo giải pháp. Học sinh không chỉ học lý thuyết mà biến ý tưởng thành mô hình thật, có mentor hỗ trợ, được tiếp cận phòng lab, được trình bày trước hội đồng. Nhiều dự án đã được triển khai ứng dụng nhỏ tại cộng đồng. Giá trị của Solve for Tomorrow vì vậy nằm ở việc trao quyền sáng tạo công nghệ cho người trẻ, nuôi dưỡng thế hệ dám nghĩ, dám làm, dám giải quyết vấn đề.

Từ Galaxy AI, S25 Series, Fold7/Flip7 đến hệ Bespoke Home và những dự án chạm đến văn hoá - giáo dục, Samsung không chỉ chứng minh vị thế bằng khẩu hiệu. Thương hiệu để người dùng cảm nhận qua từng lần chạm - mở máy, ghi hình, học tập… và AI được tích hợp góp phần khiến mọi trải nghiệm trở nên trơn tru và người trẻ tự tin hơn trong sáng tạo lẫn sinh hoạt thường ngày.

Với Gen Z, điều quan trọng không phải “AI thông minh tới đâu” mà là "AI giúp được gì cho mình?". Samsung trả lời bằng cách đưa công nghệ vào những điểm “chạm” khi hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung, học tập, làm việc, lẫn đi du lịch, tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi thiết bị không đứng riêng mà kết nối thành hệ sinh thái mượt mà, liền mạch và mang tính kết nối.

Samsung đang định hình kỷ nguyên nơi thiết bị di động và AI không chỉ hỗ trợ cuộc sống mà trở thành một phần của phong cách sống. Trong tương lai gần, chúng ta có thể sẽ gọi điện thoại là trợ lý sáng tạo, tủ lạnh là người gợi ý bữa ăn, máy giặt là người hiểu từng chất liệu vải và AI là bạn đồng hành tư duy. Khi những tiện ích AI trở thành thói quen, người ta sẽ nhận ra rằng mầm công nghệ ấy đã được Samsung gieo từ rất sớm.