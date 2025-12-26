Samsung và hành trình trở thành thương hiệu công nghệ được giới trẻ yêu thích tại WeYoung 2025

Tối 20/12, Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), trở thành một đêm hội tràn đầy năng lượng của giới trẻ Việt Nam. Không chỉ là sự kiện trao giải, Gala WeYoung 2025 còn là không gian nơi những nỗ lực, sáng tạo và giá trị tích cực của thế hệ trẻ được nhìn thấy, được gọi tên và được lan tỏa.

Xuyên suốt đêm Gala, từng hạng mục lần lượt được xướng tên, đánh dấu những cột mốc đáng nhớ của năm 2025, đồng thời phản ánh rõ nét những điều mà giới trẻ đang quan tâm và theo đuổi. Đó là những nghệ sĩ trẻ kiên trì khẳng định bản sắc cá nhân qua các sản phẩm nghệ thuật mang đậm tinh thần Việt; là những vận động viên miệt mài tập luyện, thi đấu và mang về những tấm huy chương quý giá; là các cá nhân trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sáng tạo nội dung hay hoạt động xã hội đang tạo ra ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh WeYoung đa sắc, nơi “đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ” được thể hiện một cách rõ nét.

Hệ thống giải thưởng của WeYoung 2025 trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ Young ID - tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, đến các hạng mục dành cho văn hóa - giải trí, fandom, dự án cộng đồng và những trải nghiệm gắn liền với đời sống thường nhật của người trẻ. Ở mảng thương hiệu, Super Brand For The Youth là hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm khi gọi tên những cái tên đã thực sự ghi dấu trong lòng giới trẻ bằng sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Tại Gala WeYoung 2025, các hạng mục thương hiệu lần lượt được công bố trong sự theo dõi và chờ đợi của khán giả. Super FMCG Brand được trao cho CHIN-SU, Super B&F Brand gọi tên Canifa S, mỗi thương hiệu đại diện cho một lát cắt khác nhau trong đời sống giới trẻ.

Ở hạng mục Thương hiệu công nghệ được giới trẻ yêu thích (Super Technology Brand), Samsung là thương hiệu được vinh danh. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu một khoảnh khắc vinh danh tại đêm Gala, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình dài Samsung chinh phục và đồng hành cùng giới trẻ Việt Nam trong đời sống công nghệ hiện đại.

Super Technology Brand là hạng mục vinh danh những thương hiệu công nghệ mang đến trải nghiệm thông minh, tiện ích và phù hợp với nhịp sống của thế hệ mới. Việc Samsung được xướng tên cho thấy công nghệ không còn được nhìn nhận đơn thuần qua sức mạnh hay thông số, mà qua khả năng hòa vào đời sống, hỗ trợ người trẻ học tập, làm việc, sáng tạo và kết nối theo cách tự nhiên nhất.

Thương hiệu Samsung không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dùng thông qua những sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến, từ thiết bị di động, TV, gia dụng thông minh đến các hệ sinh thái kết nối toàn diện. Samsung tin rằng công nghệ chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp nâng tầm phong cách sống, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sáng tạo và hiện thực hóa ước mơ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Song song với đổi mới công nghệ, Samsung theo đuổi phát triển bền vững thông qua sáng kiến “Galaxy Vì Hành Tinh Xanh”, tập trung vào vật liệu tái chế, bao bì thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, không chôn lấp rác thải sản xuất. Đồng thời, các chương trình Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy giáo dục và nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng tới tương lai phát triển bền vững"

Chiến thắng của Samsung cũng trở thành điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tổng thể của WeYoung 2025, nơi các cá nhân, cộng đồng và thương hiệu cùng được vinh danh vì đã góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ. Trong dòng chảy ấy, Samsung hiện diện như một đại diện tiêu biểu của Super Brand For The Youth: không chỉ được biết đến rộng rãi, mà còn được giới trẻ lựa chọn và tin tưởng nhờ sự hiện diện bền bỉ, nhất quán và đúng gu.

Từ sân khấu Gala WeYoung 2025, giải thưởng Super Technology Brand dành cho Samsung khép lại một hành trình đáng nhớ, đồng thời mở ra một dấu mốc mới trong mối quan hệ đồng hành giữa thương hiệu công nghệ này và thế hệ trẻ Việt Nam, những người đang từng ngày định hình tương lai bằng chính trải nghiệm và lựa chọn của mình.