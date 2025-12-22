Vì sao Samsung là thương hiệu công nghệ được giới trẻ yêu thích tại WeYoung 2025?

Giới trẻ Việt Nam hôm nay có vô số lựa chọn về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm. Họ sẵn sàng thử cái mới, nhưng cũng sẵn sàng rời đi nếu thương hiệu không còn phù hợp. Chính vì vậy, những thương hiệu được người trẻ gắn bó lâu dài thường là những thương hiệu tạo được sự kết nối và đồng hành cùng người sử dụng.

Tinh thần ấy được phản ánh khá rõ tại Super Brand For The Youth - WeYoung 2025. Đây không phải là hạng mục vinh danh những thương hiệu xuất hiện nhiều nhất, mà là nơi gọi tên những cái tên đã thực sự đồng hành cùng giới trẻ.

Từ Super Technology Brand đến lựa chọn “nằm lòng” của giới trẻ tại WeYoung 2025

Trong hệ thống các hạng mục của Super Brand For The Youth, Super Technology Brand là một trong những đề cử gần gũi nhất. Bởi công nghệ chính là lĩnh vực mà giới trẻ tiếp xúc thường xuyên nhất, nhưng cũng thay đổi nhanh nhất. Một thương hiệu công nghệ có thể được yêu thích hôm nay, nhưng hoàn toàn có thể bị thay thế nếu không theo kịp nhịp sống và nhu cầu của thế hệ mới.

Giữa dòng chảy không ngừng của công nghệ, Samsung có mặt trong đời sống giới trẻ như một sự lựa chọn "nằm lòng". Việc Samsung xuất hiện trong danh sách thương hiệu được giới trẻ yêu thích tại WeYoung 2025 phản ánh cách thương hiệu đã đồng hành cùng người trẻ qua nhiều giai đoạn, thay vì chỉ tạo dấu ấn ở một thời điểm nhất định.

Tại WeYoung 2025, Samsung được vinh danh là thương hiệu công nghệ chinh phục được giới trẻ nhờ sáng tạo trong thiết kế và công nghệ, mang đến tiện ích và trải nghiệm thông minh.

Một trong những lý do quan trọng nằm ở cách Samsung xây dựng công nghệ như một phần của không gian sống, thay vì một sản phẩm tách biệt. Từ thiết bị di động, TV, gia dụng thông minh đến hệ sinh thái kết nối toàn diện, Samsung tạo ra một trải nghiệm liền mạch, nơi các thiết bị không hoạt động độc lập mà bổ trợ cho nhau. Với người trẻ, những người đang sống trong thời đại đa nhiệm, sự liền mạch này mang lại cảm giác chủ động và linh hoạt, thay vì bị công nghệ làm gián đoạn.

Chiến lược lấy con người làm trung tâm của Samsung càng trở nên rõ nét khi thương hiệu đẩy mạnh phát triển Galaxy AI và tích hợp trên các dòng smartphone, thiết bị đeo cùng hệ sinh thái SmartThings. Thay vì biến AI thành tâm điểm để gây ấn tượng, Samsung để công nghệ này vận hành như một lớp hỗ trợ nền. Người trẻ không cần “học cách dùng công nghệ”, mà công nghệ tự thích nghi với nhu cầu và thói quen của họ. Đây là điểm khác biệt lớn trong bối cảnh nhiều thương hiệu vẫn đang đặt công nghệ lên trên trải nghiệm.

Samsung ghi dấu bằng trải nghiệm sống và sự đồng hành cùng thế hệ trẻ

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Samsung còn tạo được sự tin tưởng với giới trẻ thông qua những giá trị dài hạn mà thương hiệu theo đuổi. Thế hệ trẻ ngày nay không còn nhìn thương hiệu chỉ qua sản phẩm, mà còn qua cách thương hiệu hành xử với xã hội và môi trường. Đã từ lâu, Samsung cho thấy sự nhất quán khi song song với đổi mới công nghệ là các nỗ lực phát triển bền vững.

Chẳng hạn, sáng kiến “Galaxy Vì Hành Tinh Xanh” với trọng tâm là vật liệu tái chế, bao bì thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và không chôn lấp rác thải sản xuất phản ánh cách Samsung đưa trách nhiệm môi trường vào chiến lược phát triển dài hạn. Với giới trẻ, thế hệ lớn lên cùng những mối quan tâm về biến đổi khí hậu và tương lai bền vững, đây là yếu tố góp phần củng cố niềm tin vào thương hiệu.

Samsung Solve for Tomorrow không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là hành trình giúp các bạn học sinh tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng đam mê công nghệ và phát triển kỹ năng tương lai.

Không dừng lại ở đó, các chương trình như Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus giúp Samsung hiện diện trong đời sống giới trẻ theo một vai trò khác: Người mở ra cơ hội. Thay vì chỉ tiếp cận người trẻ ở góc độ tiêu dùng, Samsung tham gia trực tiếp vào giáo dục, công nghệ và phát triển kỹ năng. Việc nuôi dưỡng nhân tài công nghệ không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà còn tạo ra sự gắn kết cảm xúc giữa thương hiệu và thế hệ mới.

Ở góc độ hình ảnh, Samsung cũng cho thấy sự linh hoạt trong cách giao tiếp với người trẻ. Thương hiệu không cố giữ một hình ảnh cố định, mà liên tục làm mới cách kể câu chuyện công nghệ để phù hợp với tinh thần sáng tạo, cởi mở và cá nhân hóa. Công nghệ, trong cách Samsung thể hiện, không còn là khái niệm xa vời, mà gắn với phong cách sống, cảm xúc và khát vọng của từng cá nhân.

Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ liền mạch, định hướng lấy con người làm trung tâm và cam kết phát triển bền vững đã giúp Samsung trở thành lựa chọn được giới trẻ “giữ lại” tại Super Brand For The Youth - WeYoung 2025. Không phải vì Samsung là cái tên duy nhất, mà vì thương hiệu này đáp ứng được điều người trẻ đang tìm kiếm, đó là một người đồng hành đáng tin trong một thế giới luôn không ngừng dịch chuyển.