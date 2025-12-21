Dấu ấn của cộng đồng sáng tạo Việt tại BIGO Gala Vietnam 2025

Mới đây, BIGO Live Việt Nam đã tổ chức BIGO Gala Vietnam 2025, sự kiện thường niên lớn nhất trong năm nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung, cộng đồng Gia Tộc và người dùng có dấu ấn nổi bật trên nền tảng. Không chỉ là đêm vinh danh,

Sự kiện chào đón hơn 650 khách mời tham dự trực tiếp, đồng thời thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi qua livestream trên ứng dụng BIGO LIVE (BIGO ID: vngala2025). Đêm Gala quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Miss BIGO 2025 Hari Vy, ca sĩ Lynk Lee và Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa, cùng đông đảo Idol và người hâm mộ, tạo nên không khí lễ hội sang trọng, giàu cảm xúc.

Đại diện BIGO LIVE Việt Nam chia sẻ, mỗi mùa Gala là một hành trình ghi nhận sức mạnh sáng tạo bền bỉ của cộng đồng. BIGO Gala Vietnam 2025 tiếp tục khẳng định sự đa dạng về cá tính, tài năng và tinh thần gắn kết, những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc cộng đồng, đồng thời lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo đến hàng triệu người dùng.

Tại đêm Gala, danh hiệu Quán quân BIGO Live Vietnam 2025 đã chính thức gọi tên Trâm Napy (Napy.2709). Chia sẻ ngay sau khoảnh khắc được xướng tên, Trâm Napy cho biết chiến thắng mang đến cho cô cảm xúc vỡ òa và đầy bất ngờ. “Em thật sự rất vui và hạnh phúc. Em không nghĩ mình sẽ đạt được giải thưởng này. Khi được gọi tên, cảm xúc lúc đó như bùng nổ và em chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn yêu thương, ủng hộ em,” cô nói.

Quán quân BIGO Live Vietnam 2025 đã chính thức gọi tên Trâm Napy

Theo nữ idol, “tỏa sáng bản lĩnh” không nằm ở việc phải hoàn hảo, mà là dám đối diện với giới hạn của bản thân. “Với em, tỏa sáng là khi mình tự tin, dám nghĩ, dám làm và cố gắng hết mình với mục tiêu đã đặt ra. Phần thi tại Gala là một thử thách lớn vì nhảy múa không phải thế mạnh của em. Em đã vào TP.HCM trước 10 ngày để tập luyện, có lúc rất lo lắng, nhưng khi nhìn lại, em thấy tự hào vì mình đã không bỏ cuộc.”

Nói về sự đồng hành của nền tảng, Trâm Napy cho biết nền tảng đã hỗ trợ cô từ truyền thông, hình ảnh cho đến việc tạo điều kiện để có những buổi livestream chất lượng. “Để có được thành quả hôm nay, em rất biết ơn BIGO Live, đội ngũ hỗ trợ và công ty quản lý đã luôn đồng hành, định hướng và tiếp thêm động lực cho em.”

Đến với BIGO Awards Gala 2026, Trâm Napy mong muốn mang đến hình ảnh một Idol Việt Nam vừa hiện đại vừa đậm bản sắc dân tộc. “Em muốn giới thiệu nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế, có thể là qua tà áo dài truyền thống và tinh thần tự tin, bản lĩnh của các creator Việt.”

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng, đêm Gala còn ghi dấu với những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, thiết kế sân khấu hiện đại và các tiết mục biểu diễn trực tiếp từ nhiều Idol được yêu mến như Hạnh Ơi, Quyền Phú Thọ, Sơn Sói…, góp phần tôn vinh màu sắc văn hóa bản địa và sức sáng tạo của cộng đồng Việt.

Theo đại diện BIGO Live Việt Nam, BIGO Gala Vietnam 2025 không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn mở ra hành trình mới cho các nhà sáng tạo. Việc vinh danh Top 10 thí sinh xuất sắc nhất được xem là bước chuẩn bị quan trọng để họ đại diện Việt Nam tham dự BIGO Awards Gala 2026, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 1/2026.