Lộ lỗi nghiêm trọng suốt 4 năm: Hàng nghìn tài xế tại đây bị camera giao thông phạt oan vì vi phạm tốc độ, Chính phủ phải bồi thường

Cơ quan quản lý giao thông đường bộ của Vương quốc Anh vừa thừa nhận một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trong hệ thống camera giám sát tốc độ trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, khiến hàng nghìn tài xế bị xử phạt oan trong nhiều năm mà không hay biết.

Theo thông tin do trang The Sun đăng tải, Cục Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Anh (National Highways) đã xác định khoảng 2.650 tài xế trên khắp nước này bị ghi nhận vi phạm tốc độ một cách không chính xác kể từ năm 2021. Hệ quả là hơn 36.000 biên lai xử phạt liên quan đến lỗi chạy quá tốc độ đã phải hủy bỏ, kéo theo việc chấm dứt các vụ kiện, khóa đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và các hình thức xử lý hành chính khác.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ một lỗi phần mềm trong hệ thống camera giao thông, khiến dữ liệu về tốc độ phương tiện không được ghi nhận đúng thời điểm. Cụ thể, khi xe di chuyển qua đoạn đường có thay đổi giới hạn tốc độ, camera đã không cập nhật kịp thông tin biển báo mới mà tiếp tục ghi nhận tốc độ theo mức giới hạn cũ, cao hơn thực tế cho phép.

Theo quy định hiện hành tại Anh, khi giới hạn tốc độ trên một tuyến đường thay đổi, hệ thống giám sát phải áp dụng khoảng thời gian “ân hạn” 10 giây để tài xế có đủ thời gian giảm tốc và tuân thủ quy định mới. Tuy nhiên, trong thời gian này, dữ liệu từ biển báo điện tử và camera đo tốc độ đã không được đồng bộ. Kết quả là nhiều tài xế dù đã giảm tốc độ đúng quy định vẫn bị ghi nhận là vi phạm.

Lỗi kỹ thuật chỉ được phát hiện sau khi một loạt tài xế gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, kèm theo dữ liệu từ camera hành trình cá nhân. Các bằng chứng này cho thấy phương tiện vẫn di chuyển trong giới hạn hợp pháp tại thời điểm bị xử phạt. Sau quá trình rà soát, National Highways xác nhận độ trễ dữ liệu có liên quan đến một bản cập nhật phần mềm được triển khai từ tháng 1/2021.

Theo báo MailOnline, sự cố ảnh hưởng đến hơn 150 camera giao thông, tương đương khoảng 38% tổng số camera đang hoạt động trên các tuyến cao tốc và quốc lộ của Anh. Đáng chú ý, lỗi này đã tồn tại trong suốt gần bốn năm nhưng chỉ mới được phát hiện trong năm nay.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, các quan chức Anh đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn trong những ngày cuối tuần vừa qua để thảo luận phương án xử lý lâu dài. Trong thời gian chờ khắc phục triệt để, toàn bộ các camera bị ảnh hưởng đã được âm thầm tạm ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc nhằm tránh phát sinh thêm các trường hợp xử phạt sai.

Chính phủ Anh cũng đã thiết lập một chương trình bồi thường dành cho các tài xế bị ảnh hưởng. Dự kiến, ngân sách nhà nước sẽ phải chi trả một khoản đáng kể để hoàn tiền phạt, đồng thời xóa các điểm trừ trên giấy phép lái xe đối với những trường hợp bị xử phạt oan.

Trước mắt, National Highways cho biết đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để triển khai cơ chế “kiểm tra dữ liệu” bổ sung, nhằm đảm bảo các quyết định xử phạt trong giai đoạn hiện tại được xác minh kỹ lưỡng. Cơ quan này cũng đã chính thức gửi lời xin lỗi tới các tài xế bị ảnh hưởng, cam kết khắc phục triệt để sự cố.

National Highways nhấn mạnh rằng các camera liên quan trong vụ việc là hệ thống HADECS thế hệ 3 – loại camera đo tốc độ tự động được sử dụng phổ biến tại Anh, và không liên quan đến các hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang được triển khai tại một số quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.