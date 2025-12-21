Super Technology Brand: Top 5 thương hiệu công nghệ đang được giới trẻ “chọn mặt gửi vàng” tại WeYoung 2025

Giới trẻ Việt Nam hôm nay không sống trong những khuôn mẫu cố định. Họ dịch chuyển nhanh giữa nhiều vai trò, nhiều không gian và không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới để làm giàu đời sống tinh thần.

Công nghệ, trong bức tranh ấy, không còn là một công cụ đơn thuần mà trở thành phần mở rộng của cá tính, cảm xúc và nhịp sống mỗi ngày. Từ cách học tập, làm việc, giải trí cho đến cách kết nối với thế giới xung quanh, người trẻ lựa chọn công nghệ như một người bạn đồng hành, chứ không chỉ là một sản phẩm để sử dụng.

Chính trong bối cảnh đó, WeYoung 2025 được xây dựng như một không gian ghi nhận và tôn vinh những sắc màu nổi bật của đời sống giới trẻ Việt. Là giải thưởng do WeChoice Awards bảo trợ, WeYoung hướng đến việc gọi tên các cá nhân, cộng đồng, xu hướng và thương hiệu đã tạo ra dấu ấn rõ nét, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần sáng tạo và cảm hứng sống của thế hệ mới. Không dừng ở việc vinh danh, WeYoung phản chiếu cách người trẻ đang sống, đang nghĩ và đang lựa chọn những giá trị đồng hành cùng họ trong hành trình trưởng thành.

Những cái tên “nằm lòng” giới trẻ tại Super Technology Brand - WeYoung 2025

Trong hệ thống các hạng mục của WeYoung 2025, Super Brand For The Youth là nơi tập trung những thương hiệu “nằm lòng” giới trẻ, những cái tên không chỉ quen thuộc, mà còn được yêu mến vì sự đồng điệu về tư duy, phong cách và tinh thần. Đó là những thương hiệu hiểu rằng để chinh phục người trẻ, không thể chỉ nói về chất lượng hay độ phủ, mà cần hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống, trở thành một phần thói quen và ký ức của cả một thế hệ.

Ở lát cắt công nghệ, Super Technology Brand là hạng mục đại diện cho những thương hiệu đang được giới trẻ Việt Nam yêu thích và tin dùng. Các đề cử trong hạng mục này không chỉ sở hữu nền tảng công nghệ mạnh, mà còn cho thấy khả năng cập nhật xu hướng, đổi mới liên tục và quan trọng hơn cả là tạo ra những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao. Công nghệ, dưới góc nhìn của người trẻ, cần thông minh nhưng cũng phải gần gũi, mạnh mẽ nhưng vẫn truyền cảm hứng.

Danh sách shortlist Super Technology Brand năm nay quy tụ những tên tuổi lớn của ngành công nghệ, đại diện cho các mảng từ thiết bị di động, điện tử tiêu dùng đến hệ sinh thái kết nối thông minh. Mỗi thương hiệu có một cách kể câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là đều đặt người dùng, đặc biệt là người trẻ, vào trung tâm của mọi đổi mới.

ASUS

Với ASUS, tinh thần sáng tạo luôn là kim chỉ nam cho mọi sản phẩm và hoạt động. Không chỉ được biết đến là thương hiệu công nghệ mạnh về phần cứng, ASUS dần xây dựng hình ảnh gắn liền với cộng đồng người trẻ yêu công nghệ, đam mê sáng tạo và sẵn sàng thử thách giới hạn.

Từ những chiếc laptop phục vụ học tập, làm việc sáng tạo đến hệ sinh thái gaming ROG mang tính biểu tượng, ASUS không chỉ bán sản phẩm, mà truyền đi một tinh thần: Công nghệ là công cụ để bạn dám nghĩ khác và làm khác. Với nhiều bạn trẻ, ASUS là người bạn đồng hành trong những giai đoạn quan trọng, từ học tập, khởi nghiệp cho đến theo đuổi đam mê cá nhân.

Xiaomi

Trong khi đó, Xiaomi lại chọn con đường tiếp cận công nghệ theo cách rất gần gũi. Thay vì đặt mình ở vị trí xa vời, Xiaomi bước vào đời sống người trẻ bằng những sản phẩm có giá trị thực, dễ tiếp cận và đáp ứng đúng nhu cầu hàng ngày.

Từ smartphone, thiết bị đeo cho đến hệ sinh thái nhà thông minh, Xiaomi mở ra cánh cửa để người trẻ trải nghiệm công nghệ hiện đại mà không cần đánh đổi quá nhiều. Chính sự thực tế ấy giúp Xiaomi trở thành lựa chọn quen thuộc của một thế hệ trẻ đề cao tính hiệu quả, linh hoạt và chủ động làm chủ cuộc sống của mình.

Samsung

Với giới trẻ, Samsung không chỉ là một thương hiệu công nghệ, mà là cái tên gắn liền với nhiều cột mốc trong đời sống hiện đại. Samsung không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dùng thông qua những sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến, từ thiết bị di động, TV, gia dụng thông minh đến hệ sinh thái kết nối toàn diện.

Samsung tin rằng công nghệ chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp nâng tầm phong cách sống, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sáng tạo và hiện thực hóa ước mơ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Song song với đổi mới công nghệ, Samsung theo đuổi phát triển bền vững thông qua sáng kiến “Galaxy Vì Hành Tinh Xanh”, tập trung vào vật liệu tái chế, bao bì thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, không chôn lấp rác thải sản xuất.

Đồng thời, các chương trình Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy giáo dục và nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng tới tương lai phát triển bền vững.

OPPO

Ở một sắc thái khác, OPPO chinh phục người trẻ bằng cách gắn công nghệ với cảm xúc và khả năng thể hiện bản thân. OPPO không chỉ nói về hiệu năng, mà kể câu chuyện về phong cách sống, thẩm mỹ và sự tự tin.

Những sản phẩm của OPPO thường gắn liền với trải nghiệm chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung. Với OPPO, chiếc smartphone không chỉ là thiết bị, mà là phương tiện để người trẻ ghi lại khoảnh khắc, kể câu chuyện của chính mình và kết nối với thế giới theo cách rất riêng.

Huawei

Còn với Huawei, tinh thần “Make it Possible” thể hiện rõ trong cách thương hiệu kiên trì xây dựng hệ sinh thái công nghệ của riêng mình. Huawei đồng hành cùng thế hệ mới trên hành trình chạm tới một tương lai kết nối hiện đại, nơi công nghệ không ngừng được mở rộng để phục vụ con người tốt hơn.

Từ smartphone, thiết bị đeo cho đến các giải pháp công nghệ, Huawei thể hiện khát vọng đưa những điều tưởng chừng khó thành khả thi, một thông điệp có sức cộng hưởng mạnh mẽ với giới trẻ, những người luôn khao khát bứt phá và tìm kiếm cơ hội mới.

