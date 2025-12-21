Cặp vợ chồng chuyển khoản thành công 200 triệu đồng nhưng không thể liên lạc được với người nhận: Công an vào cuộc xác minh chỉ sau 3 giờ

Ngày 19/12 vừa qua, Công an xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận trình báo từ anh Đỗ Tuấn Kiệt (SN 1973, trú tại thôn Tân Thịnh) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được 200 triệu đồng từ người lạ.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận tiền, anh Kiệt liên tục nhận được các cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển trả lại số tiền trên. Lo sợ bị lừa đảo, anh Kiệt đã chủ động liên hệ với Công an xã Tân Hội để được hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng, chỉ sau 3 giờ xác minh, đến 11h30 cùng ngày, Công an xã Tân Hội đã xác định được chủ nhân số tiền trên là vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Bảy và chị Nguyễn Thị Bé, trú tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng.

Tại trụ sở công an, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Kiệt đã hoàn tất thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Nhận lại tài sản lớn trong thời gian ngắn, vợ chồng anh Bảy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự trung thực của anh Kiệt cũng như tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ Công an xã Tân Hội.

Thông qua vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng