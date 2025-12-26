Từ 1/1/2026, người dân sẽ mất quyền lợi này nếu chưa kịp làm hộ chiếu

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cuốn hộ chiếu đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều người, phục vụ các nhu cầu từ du lịch, công tác cho đến du học. Việc chủ động hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu sớm không chỉ giúp người dân linh hoạt trong các kế hoạch cá nhân mà còn là cách để tận dụng những chính sách ưu đãi về thủ tục xuất nhập cảnh. Thời gian qua, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, Việt Nam đã triển khai chính sách giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu cùng một số giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, ưu đãi này sắp hết hiệu lực và bước sang ngày 1/1/2026, quyền lợi này sẽ không còn được áp dụng.

Theo thông báo mới nhất từ Công an tỉnh Tây Ninh, chương trình hỗ trợ giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu sẽ chính thức khép lại vào ngày 31/12/2025. Chính sách giảm phí này được thực hiện dựa trên Thông tư số 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025. Theo đó, lệ phí cho các thủ tục như cấp hộ chiếu, giấy thông hành hay tem AB đều được giảm một nửa so với quy định trước đây. Động thái này vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí, vừa là đòn bẩy khuyến khích thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng đến một nền hành chính hiện đại và thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2026, mức thu lệ phí sẽ quay trở lại mức giá ban đầu theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không tranh thủ làm hộ chiếu trong năm 2025, người dân sẽ đánh mất cơ hội được giảm một nửa lệ phí và buộc phải chi trả số tiền cao hơn cho cùng một thủ tục.

Song song với thông báo về lệ phí, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân nên cân nhắc chuyển đổi sang hộ chiếu gắn chíp điện tử để hưởng nhiều tiện ích lâu dài. Loại giấy tờ hiện đại này cho phép chủ sở hữu sử dụng cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay và cửa khẩu quốc tế, giúp quy trình xuất nhập cảnh diễn ra nhanh chóng, tránh cảnh xếp hàng chờ đợi mệt mỏi.

Hơn thế nữa, chíp điện tử được tích hợp trong hộ chiếu có khả năng lưu trữ dữ liệu sinh trắc học đã mã hóa, mang lại độ bảo mật cao, hạn chế tối đa nguy cơ bị làm giả hay đánh cắp thông tin. Đặc biệt, nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, hộ chiếu gắn chíp thường được nhiều quốc gia ưu tiên hơn trong quá trình xét duyệt thị thực, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài.

Để không bỏ lỡ chính sách giảm phí trong những ngày cuối cùng, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Quy trình thực hiện khá đơn giản: sau khi đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, người dân chọn thủ tục "Cấp hộ chiếu phổ thông", điền thông tin, tải ảnh chân dung đúng chuẩn và chọn hình thức nhận kết quả. Lệ phí sẽ được thanh toán trực tuyến ngay sau khi hồ sơ được cơ quan chức năng duyệt.

Thời điểm ngày 31/12/2025 đang đến rất gần. Việc chủ động thực hiện thủ tục ngay lúc này là giải pháp thông minh để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh được tình trạng quá tải hồ sơ thường thấy vào dịp cuối năm, khi nhiều người mới bắt đầu đổ xô đi làm giấy tờ.



