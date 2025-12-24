Từ 1/7/2026, nhiều trường hợp mới sẽ bị hủy giá trị hộ chiếu, người dân cần nắm rõ

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có những điều chỉnh đáng chú ý đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Theo lộ trình, các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Điểm nhấn của lần sửa đổi này nằm ở việc bổ sung thêm ba trường hợp cụ thể mà cơ quan chức năng có quyền thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu, nâng tổng số các tình huống bị xử lý lên nhiều hơn so với quy định hiện hành.

Cụ thể, tại khoản 9 Điều 3 Luật sửa đổi (bổ sung vào Điều 27 Luật hiện hành), ba trường hợp mới bị áp dụng chế tài này bao gồm:

- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn khi người dân đã được cấp hộ chiếu mới;

- Thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng đối với hộ chiếu đã cấp nhưng bị phát hiện sai lệch thông tin;

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của những đối tượng đang bị truy nã.

Quy định mới này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quản lý dữ liệu dân cư, ngăn chặn việc sử dụng giấy tờ tùy thân sai lệch và hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo quy định hiện hành tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có 4 trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu gồm:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định tại khoản 1,2,3,4, 5, 6 hoặc 7 Điều 4 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Việc nắm rõ các thay đổi pháp lý này sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo quản, sử dụng và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập cảnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, Việt Nam đã áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và một số giấy tờ xuất nhập cảnh liên quan. Tuy nhiên, ưu đãi này sắp kết thúc và từ 1/1/2026, thủ tục làm hộ chiếu sẽ không áp dụng quyền lợi này nữa.

Chính sách giảm lệ phí nói trên được quy định tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025. Theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB được giảm một nửa so với mức thu tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC. Việc giảm phí không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn khuyến khích sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính hiện đại, thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2026, toàn bộ lệ phí cấp hộ chiếu sẽ quay trở lại mức thu ban đầu theo Thông tư 25/2021/TT-BTC. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa kịp làm hộ chiếu trong năm 2025, người dân sẽ mất quyền lợi giảm 50% lệ phí và phải chi trả số tiền cao hơn.