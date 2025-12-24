Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Chốt phiên 23/12, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng leo lên mốc đỉnh lịch sử 169.900 đồng/cp (giá đã điều chỉnh).

Cùng với nhịp tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng chóng mặt. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đạt 30 tỷ USD, tăng thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông đứng vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, vượt qua cả tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

Khối tài sản khoảng 30 tỷ USD tương đương với 750.000 tỷ đồng đưa ông Phạm Nhật Vượng vào top 60 người giàu nhất thế giới và thuộc nhóm cá nhân hiếm hoi có khả năng tạo ảnh hưởng tài chính toàn cầu.

Để hình dung về quy mô tiền mặt, nếu xếp chồng các tờ tiền mệnh giá 100 USD, chồng tiền mà ông Vượng sở hữu sẽ cao hơn 30 km và nếu đem ra chi tiêu 1 triệu USD/ngày - mức mà nhiều tỷ phú hiện nay cũng phải "chóng mặt" thì ông Vượng cũng phải tiêu khoảng 82 năm mới hết còn nếu chi tiêu 100.000 USD/ngày, con số đó lên đến hơn 800 năm.



