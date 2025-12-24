Lộ giá iPhone gập, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được

Theo những dự báo mới nhất từ "ông đồng" Ming-Chi Kuo, dù Apple vẫn giữ kế hoạch công bố siêu phẩm này vào nửa cuối năm 2026, người dùng có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh giành suất mua khốc liệt. Nguyên nhân chính đến từ những thách thức kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất, khiến nguồn cung iPhone Fold được dự báo sẽ cực kỳ hạn chế và tình trạng khan hàng có thể kéo dài đằng đẵng đến tận năm 2027.

Sự chậm trễ này không phải không có lý do. Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ rằng đối tác Foxconn dù đã lên kế hoạch sản xuất thử nghiệm, nhưng thiết bị dường như vẫn đang mắc kẹt ở giai đoạn xác thực thiết kế (DVT) - một khâu then chốt để đảm bảo độ bền.

Apple được cho là đang áp dụng những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe để tạo ra một chiếc điện thoại gập dạng cuốn sách hoàn hảo nhất. Điểm nhấn đáng chờ đợi là công nghệ màn hình mới giúp loại bỏ gần như hoàn toàn nếp gấp - "gót chân Achilles" của các đối thủ hiện tại, đi kèm với độ mỏng khó tin chỉ khoảng 4,8 mm khi mở ra, thậm chí còn mỏng hơn cả mẫu iPhone Air đồn đại.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo này đi kèm với cái giá không hề rẻ. Với chi phí linh kiện đắt đỏ cho hệ thống bản lề phức tạp và màn hình gập không nếp gấp, iPhone Fold được dự đoán sẽ có mức giá khởi điểm lên tới 2.400 USD (khoảng 58,5 triệu đồng). iPhone Fold sẽ là chiếc điện thoại đắt đỏ nhất lịch sử của Apple. Con số này bỏ xa các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold hay Google Pixel Fold và ngang ngửa với một chiếc MacBook Pro 16 inch.

Mặc dù vậy, với chu kỳ nâng cấp thiết bị ngày càng kéo dài của người dùng hiện nay, một sản phẩm mang tính biểu tượng và đột phá như iPhone Fold vẫn được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt toàn cầu, bất chấp mức giá "trên trời" và tình trạng nguồn cung nhỏ giọt trong thời gian đầu mở bán.

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang bão hòa, sự xuất hiện của iPhone Fold vào năm 2026 vẫn được kỳ vọng là cú hích lịch sử, thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua công nghệ toàn cầu.