Bấm vào nút này trên điện thoại để dùng wifi miễn phí mọi lúc mọi nơi

Việc sử dụng mạng Wi-Fi không chỉ mang lại tốc độ kết nối internet ổn định, nhanh chóng mà còn là giải pháp kinh tế giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí đăng ký các gói cước dữ liệu di động 3G/4G/5G. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khi đến những địa điểm mới lạ chính là hầu hết các mạng Wi-Fi đều được thiết lập mật khẩu riêng tư và không có sẵn kết nối. Vì vậy, việc nắm được bí quyết kết nối internet miễn phí mà không cần mật khẩu sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi tình huống cần thiết.

Cách bắt wifi miễn phí thông qua ứng dụng trung gian

Wifi Master là một công cụ hữu ích hỗ trợ cả hai nền tảng Android và iOS trong việc tìm kiếm kết nối mạng. Để sử dụng, trước tiên người dùng cần tải ứng dụng về máy. Sau khi khởi động và cấp một số quyền truy cập cần thiết, bạn hãy kích hoạt tính năng "chìa khóa vạn năng".

Quy trình kết nối có sự khác biệt nhỏ giữa các hệ điều hành. Đối với người dùng iPhone, bạn chỉ cần truy cập vào Cài đặt, chọn mục Wi-Fi và tìm kết nối với những mạng hiển thị dòng chữ "Wifi Master Key" đi kèm để vào mạng miễn phí. Trong khi đó, người dùng Android có thể thao tác trực tiếp ngay trên giao diện ứng dụng bằng cách nhấn nút "Nhận thêm wifi miễn phí". Hệ thống sẽ quét và đề xuất danh sách các mạng khả dụng, bạn nên ưu tiên chọn những mạng có tốc độ nhanh, tín hiệu mạnh và độ bảo mật tốt trước khi kết nối.

Tận dụng tính năng tìm kiếm wifi có sẵn trên Facebook

Một tính năng ẩn khá thú vị mà Facebook cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng chính là khả năng định vị các điểm phát sóng xung quanh. Để kích hoạt, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, chọn vào biểu tượng menu (ba dấu gạch ngang) ở góc màn hình, sau đó truy cập vào mục "Cài đặt và quyền riêng tư" và chọn tính năng "Tìm Wi-Fi".

Lúc này, ứng dụng sẽ hiển thị bản đồ các mạng Wi-Fi khả dụng ở gần vị trí của bạn nhất. Người dùng chỉ cần di chuyển đến khu vực của các cửa hàng hoặc doanh nghiệp hiển thị trên bản đồ để kết nối và sử dụng. Đây cũng là một cách thuận tiện nếu bạn muốn kết hợp việc tìm mạng internet với nhu cầu mua sắm hoặc tìm địa điểm ghé thăm.

Kết nối trực tiếp với các mạng công cộng không bảo mật

Thực tế, không phải mạng Wi-Fi nào cũng được cài đặt mật khẩu. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng tính năng dò tìm mạng cơ bản trên điện thoại để phát hiện những kết nối mở này. Người dùng chỉ cần vào phần Cài đặt, chọn Wi-Fi và quan sát danh sách mạng hiện có. Những mạng Wi-Fi không yêu cầu mật khẩu sẽ hiển thị trạng thái là "Không bảo mật" hoặc "Mở", bạn chỉ cần chọn vào đó để thiết bị tự động kết nối.

Thông thường, các địa điểm như thư viện công cộng hay quán cà phê là những nơi thường xuyên cung cấp Wi-Fi miễn phí kiểu này. Những không gian này không chỉ cung cấp internet mà còn mang lại sự yên tĩnh, phù hợp cho nhu cầu học tập, làm việc hoặc sáng tạo nội dung. Thậm chí, nhiều quán cà phê hiện nay còn mở cửa 24/7, cho phép khách hàng có thể đến làm việc và sử dụng mạng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng khi sử dụng Wi-Fi miễn phí kiểu này bởi tội phạm cũng lợi dụng điều này để phát Wi-Fi miễn phí và thu thập thông tin thiết bị, đánh cắp tài khoản ngân hàng.