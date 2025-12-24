Từ sau khi thừa nhận vấn đề cân nặng, Trấn Thành liên tục trở thành tâm điểm bàn tán mỗi lần xuất hiện. Thay vì né tránh hay tỏ ra khó chịu khi bị soi xét ngoại hình, nam MC chọn cách đối diện đầy hài hước, biến chính những khuyết điểm của mình thành chất liệu gây cười cho khán giả.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét nhất trong chương trình Running Man Vietnam, nơi anh không ngần ngại lăn xả và thậm chí tự mang "chiếc bụng mỡ" của mình ra làm nội dung giải trí. Đỉnh điểm là trong đoạn teaser hé lộ tập 12, khoảnh khắc Trấn Thành vừa chạy vừa mếu máo, áo xộc xệch lộ rõ vóc dáng tròn trịa đã ngay lập tức gây bão mạng xã hội.

Hình ảnh mới nhất của Trấn Thành hút tương tác khủng



Không để cư dân mạng phải "đoán già đoán non", chính Trấn Thành đã chủ động chia sẻ lại khoảnh khắc "kém hoàn hảo" này lên trang Facebook cá nhân với dòng trạng thái dí dỏm: "Noel này mấy bạn có quà chưa? Gửi cho cả nhà nồi thịt kho này nha!".

Động thái tự trêu mình là "nồi thịt kho" của anh đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hơn 260.000 lượt tương tác, trong đó đáng kinh ngạc là có tới hơn 170.000 lượt người thả biểu tượng cảm xúc "Haha". Con số biết nói này chứng tỏ sức hút khủng khiếp của nam nghệ sĩ cũng như sự yêu mến mà khán giả dành cho sự duyên dáng của anh.

Hình ảnh của nam nghệ sĩ trong Running Man (Ảnh: Running Man Việt Nam)

Việc một nghệ sĩ hạng A chấp nhận để lộ những hình ảnh "dìm hàng" tơi tả, không ngại xấu trước ống kính như Trấn Thành là điều không phải ai cũng dám làm. Anh cho thấy sự nhập cuộc hết mình, gạt bỏ hình tượng hào nhoáng để mang lại tiếng cười sảng khoái nhất. Chính sự chân thành, không giữ khoảng cách và tinh thần "chơi là chạy" quyết liệt đã giúp Trấn Thành không chỉ hòa hợp với dàn cast trẻ tuổi mà còn giữ vững vị thế là linh hồn không thể thiếu, duy trì sức nóng cho chương trình thực tế đình đám này.