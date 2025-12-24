Một phường ở TPHCM đã phủ 100% camera thông minh

Ngày 24-12, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết toàn bộ địa bàn đã được lắp camera thông minh.

Công an phường Tân Hưng đã phủ camera thông minh.

Các tính năng của camera gồm nhận diện khuôn mặt, nhận diện hành vi, nhận diện đối tượng nghi vấn, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như cướp giật chạy chậm, quan sát xung quanh, đi lại 2-3 lần cùng 1 tuyến đường, biển số có dấu hiệu làm giả), khoanh vùng đối tượng và thông báo trung tâm chỉ huy.

Trước đó, sáng 24-12, hệ thống này được đưa vào vận hành, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương đô thị, giữ vững an ninh trật tự.

Hệ thống camera ở phường Tân Hưng tích hợp AI được triển khai bao phủ 100% địa bàn, tập trung khu vực trọng yếu, điểm nóng về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Camera thông minh với nhiều tính năng vượt trội.

Tác động tích cực từ camera an ninh Hiện phường Tân Hưng đã lắp đặt 18 camera thông minh và 40 camera thông thường. Các tác động rõ rệt như: - Giám sát 24/7 – thời gian thực: Thay giám sát thủ công bằng giám sát tự động, dữ liệu truyền về trung tâm điều hành liên tục. - Xử lý nhanh, đúng trọng tâm: Phát hiện sớm vi phạm (lấn chiếm, tụ tập, vi phạm giao thông…) để điều phối lực lượng kịp thời, đúng người, đúng lỗi, không dàn trải. - Răn đe mạnh – phòng ngừa từ xa: Camera công khai tạo sức răn đe, nâng ý thức chấp hành pháp luật của người dân. - Vì bình yên người dân: Khẳng định cam kết của chính quyền trong bảo vệ cuộc sống bình yên, xây dựng phường Tân Hưng văn minh – hiện đại – an toàn.



